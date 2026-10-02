Evento svoltosi presso la sede ASI di Roma il 16 settembre 2026
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‣ Ultime Notizie
VENERDÌ 02 OTTOBRE 2026
Poster presentati durante il workshop ASI – CEOS WGD “Earth Observation for Disaster Risk Management” ‣
Evento svoltosi presso la sede ASI di Roma il 16 settembre 2026 MORE...
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2026
ASI: al via il nuovo ciclo di visite guidate nelle sedi di Roma e Matera ‣
L'Agenzia Spaziale Italiana riapre le porte delle proprie strutture con un nuovo ciclo di visite guidate autunnali MORE...
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2026
Il progetto Earth Moon Mars, finanziato dal PNRR, conclude le sue attività ‣
Avviato nel 2023, il progetto ha perseguito una visione ampia, andando oltre il semplice sviluppo di singole tecnologie MORE...
SABATO 26 SETTEMBRE 2026
Notte europea dei ricercatori 2026 – Destinazione Luna ‣
Tutto esaurito ai due appuntamenti organizzati dall'Agenzia Spaziale Italiana MORE...