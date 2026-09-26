Tutto esaurito ai due appuntamenti organizzati dall'Agenzia Spaziale Italiana

26 Settembre 2026

Una Luna tutta da scoprire, tra scienza, musica, arte e immaginazione, e un pubblico da tutto esaurito in entrambe le sedi. Si è conclusa con una grande partecipazione la Notte dei Ricercatori organizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), quest'anno dedicata alla Luna e, come da tradizione, celebrata nell’ultimo venerdì di settembre.

Per la prima volta, la Notte “spaziale” dell’ASI ha coinvolto contemporaneamente due luoghi della Capitale: la sede istituzionale, nella zona di Tor Vergata, ed Explora, il Museo dei Bambini e delle Bambine. Due appuntamenti, un unico obiettivo: avvicinare il pubblico alla ricerca spaziale e raccontare la Luna attraverso linguaggi diversi, dalle parole della scienza alle note della musica, fino alle esperienze interattive e alle visite esclusive.

“È bello pensare e vedere che l’Europa della Ricerca si presenti come un’unica comunità verso il grande pubblico grazie alla Notte Europea dei Ricercatori, un appuntamento di cui l’ASI è partner fin dalle origini - ha dichiarato il commissario ASI, ambasciatore Mario Cospito - Mostrare a tutti, e in particolare ai giovani, le potenzialità e il valore della ricerca spaziale e scientifica è uno stimolo fondamentale per la diffusione della conoscenza. Quest’anno la ‘notte spaziale’ si è sdoppiata tra due sedi romane: il nostro Headquarters e il museo Explora. Due eventi con l’obiettivo di raggiungere una platea più ampia possibile e possiamo affermare di aver pienamente centrato il nostro obiettivo. Nella sede dell’ASI gli incontri sono stati dedicati a ragazzi e adulti, mentre ad Explora i più piccoli hanno potuto apprezzare le tante attività di gioco e di sperimentazione. Con il museo abbiamo avviato, recentemente, una collaborazione importante per avvicinare i bambini al mondo della ricerca spaziale, un tema che sarà centrale nella loro vita futura. È stato davvero emozionante vedere così tanti partecipanti, curiosi e appassionati affollare entrambe le sedi”.

Dall’esplorazione della Luna, alla capacità di immaginarla, molto prima che fosse possibile raggiungerla: è stato questo il filo conduttore degli appuntamenti ospitati nella sede dell'ASI. Quattro ricercatori dell’Agenzia si sono alternati sul palco con brevi conferenze ispirate a grandi opere letterarie, accompagnate da immagini suggestive della Luna, come quelle di George Méliès. A scandire la serata, gli interventi musicali dal vivo del Romae Saxophone Quartet, nell'ambito della collaborazione con il Circolo Culturale Lya De Barberiis. Gran finale con il concerto del Maestro Danilo Rea sul tema A Soundtrack for the Stars: un viaggio musicale in cui le improvvisazioni al pianoforte hanno accompagnato le spettacolari immagini delle missioni e delle attività spaziali dell’ASI, proiettate sul grande schermo dell’Auditorium.

“Sono molto felice di aver preso parte a questa serata e di poter celebrare in musica le grandi imprese dell’esplorazione spaziale - ha commentato il Maestro Danilo Rea - Ricordo ancora le emozioni dei primi lanci e quanto quelle immagini abbiano alimentato la nostra capacità di sognare e immaginare mondi lontani. Con A Soundtrack for the Stars ho voluto accompagnare il pubblico in un viaggio tra le immagini dello spazio e le suggestioni della musica, attraverso le citazioni di brani di grandi artisti come Elton John, David Bowie e tanti altri. Musica, immagini e improvvisazione si sono intrecciate per raccontare una straordinaria avventura, quella dell’Agenzia Spaziale Italiana, che continua a spingerci oltre i confini del conosciuto e ad alimentare la nostra curiosità verso l’Universo”.

Al museo Explora invece il pubblico dei più piccoli è stato protagonista di un viaggio alla scoperta del nostro satellite naturale. I bambini e le bambine presenti hanno potuto visitare Lunar Lab, il nuovo percorso immersivo realizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e dedicato all’esplorazione lunare e al programma Artemis. Il percorso si articola in sei moduli interattivi: Esplora la superficie lunare, Coltiva l’orto spaziale, 3-2-1… fai partire un razzo!, Comanda un braccio robotico, Indossa la tuta spaziale, Quanto pesa sulla Luna?. In occasione della Notte, alle attività di Lunar Lab si sono aggiunti laboratori dedicati allo spazio-tempo, alla costruzione di satelliti e alla coltivazione di piante nello spazio, per sperimentare in prima persona alcune delle sfide della ricerca spaziale. Due sedi, un unico grande viaggio alla scoperta della Luna che, tra curiosità, conoscenza e partecipazione, ha saputo coinvolgere grandi e piccoli. Con una Luna quasi piena, anzi pienissima.

Fotogallery della Notte dei Ricercatori

1 - Il Commissario Straordinario dell'ASI, Amb. Mario Cospito

da 2 a 4 - Il Maestro Danilo Rea

5 - Il Romae Saxophone Quartet

6 - I musicisti del quartetto insieme ai ricercatori della Direzione Scienza e Innovazione di ASI

da 7 a 10 - L'evento al Museo Explora