Il corso è gratuito ed è accreditato sulla piattaforma formativa S.O.F.I.A.

09 Ottobre 2026

È stato avviato anche per l’edizione 2026/2027 nell’ambito del progetto F³GS - Feel, Find, Fight Gender Stereotypes il corso di formazione “Il problema di genere nella didattica delle discipline STEM” per docenti della scuola. L'importanza di educare le nuove generazioni alla consapevolezza di stereotipi culturali, che ancora oggi influenzano le scelte scolastiche e professionali, è cruciale per la costruzione di una società più equa e inclusiva. Durante il corso, ricercatori/trici esperti/e nel settore della ricerca didattica discuteranno con i/le docenti di come le differenze di genere influiscano sulla pratica didattica, sull’apprendimento, la performance accademica degli/delle allievi/e e sulle loro scelte in ambito scolastico.

Il progetto formativo si innesta sull’esperienza delle due edizioni precedenti per fornire un percorso formativo rivolto a docenti di ogni disciplina e di ogni ordine e grado sulle modalità di insegnamento, sui materiali didattici utilizzati e sul ruolo che la scuola può svolgere nell’abbattere pregiudizi e promuovere pari opportunità per tutte/i le/gli allieve/i, in particolare nell’area delle discipline STEM, indipendentemente dal loro genere.

Durante il corso saranno condivisi con i docenti i percorsi didattici interdisciplinari che le/i docenti potranno adattare, assieme alle/ai formatrici/formatori, al loro contesto di classe e che potranno sperimentare nelle loro scuole.

Il corso, di 25 ore, completamente gratuito e accreditato sulla piattaforma formativa S.O.F.I.A., si svolgerà tra novembre 2026 e marzo 2027 includendo moduli teorici e pratici, a cura di ricercatrici e ricercatori esperti di didattica. Le lezioni si terranno in modalità sincrona, via web, garantendo un'interazione diretta e costante tra docenti e formatori/trici durante tutte le sessioni. Il calendario degli incontri sarà comunicato agli/alle iscritti/e a chiusura delle iscrizioni. Al termine della formazione, ai/alle docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato riconosciuto come aggiornamento professionale.

L’iniziativa è organizzata con il supporto dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) dell’ASI e degli Enti Pubblici di Ricerca INAF, CNR, CREA, ENEA, INAIL, INFN, INGV, INRIM, INVALSI, Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, INAPP, ISTAT, ISPRA, ISS, dell’ACN, dell’Università La Sapienza, la COUNIPAR e in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale "SHE is a Scientist" e l’"Inner Wheel Club" Torre del Greco e Comuni Vesuviani.

In occasione dell’11 febbraio 2027, Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, infine, si terrà presso la sede CNR di Roma un evento, organizzato da tutti i CUG ed Enti partecipanti all’iniziativa, di restituzione, di confronto, e analisi delle opportunità che emergeranno dall’esperienza formativa di quest’anno.

Le iscrizioni delle e dei docenti al corso dovranno avvenire entro il 31 ottobre 2026 utilizzando le modalità indicate nel materiale allegato a questa pagina.

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