AdR, ESA e ASI offrono le tecnologie aerospaziali ai passeggeri in transito al Leonardo da Vinci. Presente anche l'astronauta Luca Parmitano.

27 Novembre 2026

È stata inaugurata oggi, all’aeroporto di Fiumicino, una nuova area interattiva dedicata all’esplorazione spaziale e aerospaziale, realizzata in occasione della nomina di Roma a Capitale Europea dello Spazio da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

All'evento inaugurale, che ha visto la partecipazione dell'astronauta ESA Luca Parmitano, sono intervenuti – insieme all'Amministratore Delegato di ADR Marco Troncone – il Commissario ASI Amb. Mario Cospito, la Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell'ESA Simonetta Cheli e l’Assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di Fiumicino Raffaello Biselli.

«L’aviazione civile e l’esplorazione aerospaziale condividono una stessa ambizione, quella di superare i confini del possibile attraverso la ricerca e il progresso tecnologico. Poter condividere questa installazione all’aeroporto di Fiumicino a beneficio dei passeggeri significa creare un punto di incontro tra due settori strategici per la competitività del Paese e dell’Europa, valorizzando davanti a milioni di viaggiatori da tutto il mondo il patrimonio di competenze e di eccellenze che l’Italia esprime in questi ambiti a livello internazionale», ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys. «La collaborazione con ESA e ASI - ha proseguito - si inserisce in questa visione e conferma la nostra volontà di fare del Leonardo da Vinci una piattaforma sempre più aperta all’innovazione, capace di generare valore e di andare ogni giorno ben oltre la propria funzione di infrastruttura di trasporto».

«Diffondere la cultura spaziale e avvicinare il grande pubblico alle nostre attività è uno dei compiti dell’Agenzia. La sinergia tra ASI ed ESA con Aeroporti di Roma nasce proprio con questo intento: trasformare per alcuni mesi lo scalo della Capitale in un punto di incontro tra viaggiatori e l’esplorazione dell’Universo», ha affermato l’Ambasciatore Mario Cospito, commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana. «Le installazioni presenti non si limiteranno ad intrattenere turisti e professionisti in transito ma apriranno una finestra su un settore cruciale per la vita quotidiana, altamente tecnologico e all’avanguardia. Si potrà scoprire, così, un’altra dimensione del viaggio. Del resto, spazio e aviazione sono settori da sempre contigui, legati dal comune sogno dell’uomo di spiccare il volo e guardare oltre l’atmosfera. Portare lo Spazio in aeroporto significa, quindi, offrire a chiunque una occasione unica per approdare alla conoscenza di questo mondo e comprendere quanto sia essenziale per la vita quotidiana di tutti noi sulla Terra»

«Sono particolarmente orgogliosa di rappresentare l’Agenzia Spaziale Europea, insieme ad Aeroporti di Roma e all’Agenzia Spaziale Italiana, in occasione dell’inaugurazione di questa area interattiva all’aeroporto di Fiumicino», ha aggiunto Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell'ESA. «I visitatori potranno riscoprire il fascino e le meraviglie dello spazio e comprendere il ruolo fondamentale dell’Italia, uno dei Paesi fondatori dell’ESA, che continua a fornire contributi innovativi e strategici al settore spaziale. In qualità di Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra, posso testimoniare quanto le esperienze interattive basate sui dati di Osservazione della Terra, come quelle che proponiamo all’ESRIN di Frascati, abbiano la capacità di coinvolgere e ispirare il pubblico, contribuendo al tempo stesso a una migliore comprensione del nostro pianeta.»

Il nuovo allestimento, situato nella galleria commerciale del Molo A, all’interno dell’area imbarchi del Terminal 1 Partenze, e visitabile fino al 27 febbraio 2027, comprende tre installazioni interattive pensate per avvicinare i passeggeri alle attività di ricerca e alle tecnologie sviluppate nel settore aerospaziale.

La prima postazione consente, attraverso un touchscreen, di osservare immagini satellitari di diverse aree del pianeta e confrontarne l’evoluzione nel tempo, evidenziando le trasformazioni ambientali e infrastrutturali. La seconda permette di esplorare i satelliti attraverso modelli tridimensionali, animazioni e contenuti multimediali. Completa il percorso GAIA, un’astronauta virtuale riprodotta attraverso una proiezione olografica all’interno di un Metabox, con cui i passeggeri possono dialogare grazie all’intelligenza artificiale, approfondendo curiosità sullo spazio e sulle missioni degli astronauti. Per tutta la durata dell’iniziativa, le esperienze saranno accompagnate da personale specializzato, presente quotidianamente per assistere e guidare l’esperienza dei visitatori.