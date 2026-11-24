L’incontro ha confermato il valore strategico della cooperazione spaziale a servizio dei rispettivi paesi

24 Novembre 2026

Si è svolto oggi, il 24 novembre 2026, presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a Roma, il quarto incontro di ASI con i Leaders di 11 paesi africani al fine di consolidare il dialogo e la cooperazione tra l'Italia e i Paesi africani nel settore spaziale.

L’incontro, aperto dal Commissario ASI, Amb. Mario Cospito, ha rappresentato un'importante occasione per fare il punto sulle partnership con i Paesi presenti e guardare alle nuove opportunità di progettuali. Un confronto che segue il percorso già avviato nel 2024 in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regia del Piano Mattei della Presidenza del Consiglio, il cui ultimo appuntamento è avvenuto lo scorso mese di presso il Luigi Broglio Space Centre di Malindi, in Kenya.

Particolare attenzione è stata dedicata all'osservazione della Terra e alle sue applicazioni in settori rilevanti per il continente africano, come l'agricoltura e la tutela ambientale, anche attraverso progetti congiunti di ricerca e brevi dimostrazioni applicative.

Accanto a queste iniziative si inserisce la possibilità di sviluppare percorsi formativi dedicati all'utilizzo dei dati satellitari e alle tecnologie CubeSat, con l'obiettivo di favorire la crescita di nuove professionalità e il coinvolgimento delle giovani generazioni.

Potenziali collaborazioni bilaterali, invece, riguardano la ricerca scientifica e l'esplorazione spaziale, con particolare riferimento alle attività lunari nel quadro degli Artemis Accords. In questo contesto, infatti, l'Italia, tra i primi firmatari con NASA, è impegnata a promuovere un'iniziativa volta a favorire un maggiore coinvolgimento dei Paesi emergenti. Parallelamente, è stata riconosciuta l'importanza di favorire il dialogo industriale favorendo occasioni di incontro tra imprese italiane e africane incluse le start-up e piccole e medie imprese.

L’incontro odierno ha confermato il valore strategico della cooperazione spaziale a servizio dei rispettivi paesi.