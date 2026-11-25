A Roma, in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio e fino al 22 gennaio 2027, presso Palazzo Piacentini, lo Spazio supera il tempo, ricongiunge la prima Space Age con l’esplorazione del futuro e si racconta come mai prima.
Promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana in sinergia con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la curatela di Marco Panella e la produzione della factory creativa Artix, la mostra “Space Habitat. la via italiana. Immaginario, design, tecnologia” esplora il futuro adottando come punto cardinale l’eccellenza italiana nella costruzione dei moduli abitativi spaziali.
Uno sguardo al futuro che proietta in avanti anche la grande contaminazione culturale che negli anni della prima Space Age (1950-1975) la suggestione dello Spazio ha esercitato sui linguaggi creativi dell’immaginario - didattica, gioco, fumetti, cinema, rotocalchi, pubblicità - e del design italiani.
La mostra adotta infatti uno sguardo che si proietta verso il futuro delle esplorazioni spaziali e dell’abitabilità di lungo periodo in ambienti non terrestri senza dimenticare la ricerca umanistica di senso, significati e interpretazioni dei contesti nei quali ci immergiamo.
In questa prospettiva, la mostra presenta una narrazione in cui l’avventura dello Spazio diventa esperienza culturale condivisa, luogo di incontro tra ricerca scientifica, industria, progetto e immaginazione collettiva.
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