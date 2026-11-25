Il 24 novembre 2026, presso la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas dell’Università Nazionale di Cordoba (UNC) in Argentina, si è aperto il corso di formazione su applicazioni avanzate di dati satellitari organizzato da ASI e l'Organizzazione Internazionale italo-latino americana (IILA), con la partecipazione della Commissione Nazionale per le Attività Spaziali (CONAE) e l’Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (IG; CONAE-UNC).
Al corso di formazione partecipano 17 funzionari di agenzie governative che lavorano con dati geospaziali, responsabili di unità operative presso organizzazioni nazionali dedicate al monitoraggio ambientale o alla gestione delle emergenze, e giovani professionisti interessati ad attività legate al telerilevamento, provenienti da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela.
Foto di gruppo con gli studenti del corso provenienti da tutti i paesi dell’America Latina, i docenti e i rappresentanti degli enti organizzatori e partecipanti (IILA, ASI, CONAE, Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich”, UNC, Consolato Generale d’Italia, CNR).
La prima giornata si è aperta con i saluti istituzionali delle autorità dell’UNC, del Console Generale d’Italia a Cordoba, Maria Luisa Lapresa, e di Danilo Dadamia della CONAE.
Nel suo videomessaggio, il Commissario ASI, Amb. Mario Cospito, ha evidenziato la rilevanza della cooperazione fra Italia e America Latina nel settore strategico dello spazio, e in particolare dell’Osservazione della Terra. Il corso rappresenta un nuovo e importante stadio per il rafforzamento delle competenze nella regione, necessarie a promuovere l’utilizzo dei dati di Osservazione della Terra.
L’intervento ha trovato piena assonanza nelle parole del Segretario Tecnico-scientifico dell’IILA, Tatiana Ribeiro Viana, che ha richiamato la missione dell’IILA, la proficua collaborazione con ASI nel corso degli ultimi anni sulle discipline spaziali e l’impegno congiunto per l’organizzazione di questo corso. La Dott.ssa Viana ha inoltre sottolineato il ruolo importante che i diversi paesi dell’America Latina hanno svolto nel selezionare e indicare i funzionari tecnici e operativi ai quali dare l’opportunità di partecipare al corso. L’aspettativa è che, al termine del corso, i 17 partecipanti siano a loro volta propagatori di quanto appreso presso le loro istituzioni di afferenza e le rispettive reti nazionali di utenti, così da generare benefici a cascata nei paesi dell’America Latina.
La prima giornata è quindi proseguita con le prime lezioni sulle applicazioni di osservazione della Terra per i rischi geologici e il monitoraggio di frane e infrastrutture, svolte da Deodato Tapete dell’ASI, sulla missione SAOCOM e il sistema integrato italo-argentino per la gestione delle emergenze SIASGE, da parte della CONAE, e applicazioni interferometriche per l’ambiente, da parte del CNR-IREA.
Il corso continuerà nei prossimi giorni fino al 2 dicembre e si articolerà in lezioni e sessioni pratiche svolte da professori e ricercatori di agenzie spaziali, enti di ricerca e università dell’ecosistema italiano e dei paesi dell’America Latina, secondo una programmazione a cui ha contribuito anche l’Università degli Studi di Pavia.