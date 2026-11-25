ASI e IILA avviano il primo corso di formazione su applicazioni avanzate di dati satellitari rivolto a funzionari di agenzie governative e agenzie spaziali dei paesi dell’America Latina

25 Novembre 2026

Il 24 novembre 2026, presso la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas dell’Università Nazionale di Cordoba (UNC) in Argentina, si è aperto il corso di formazione su applicazioni avanzate di dati satellitari organizzato da ASI e l'Organizzazione Internazionale italo-latino americana (IILA), con la partecipazione della Commissione Nazionale per le Attività Spaziali (CONAE) e l’Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (IG; CONAE-UNC).

Al corso di formazione partecipano 17 funzionari di agenzie governative che lavorano con dati geospaziali, responsabili di unità operative presso organizzazioni nazionali dedicate al monitoraggio ambientale o alla gestione delle emergenze, e giovani professionisti interessati ad attività legate al telerilevamento, provenienti da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela.

Foto di gruppo con gli studenti del corso provenienti da tutti i paesi dell’America Latina, i docenti e i rappresentanti degli enti organizzatori e partecipanti (IILA, ASI, CONAE, Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich”, UNC, Consolato Generale d’Italia, CNR).

La prima giornata si è aperta con i saluti istituzionali delle autorità dell’UNC, del Console Generale d’Italia a Cordoba, Maria Luisa Lapresa, e di Danilo Dadamia della CONAE.

Nel suo videomessaggio, il Commissario ASI, Amb. Mario Cospito, ha evidenziato la rilevanza della cooperazione fra Italia e America Latina nel settore strategico dello spazio, e in particolare dell’Osservazione della Terra. Il corso rappresenta un nuovo e importante stadio per il rafforzamento delle competenze nella regione, necessarie a promuovere l’utilizzo dei dati di Osservazione della Terra.

L’intervento ha trovato piena assonanza nelle parole del Segretario Tecnico-scientifico dell’IILA, Tatiana Ribeiro Viana, che ha richiamato la missione dell’IILA, la proficua collaborazione con ASI nel corso degli ultimi anni sulle discipline spaziali e l’impegno congiunto per l’organizzazione di questo corso. La Dott.ssa Viana ha inoltre sottolineato il ruolo importante che i diversi paesi dell’America Latina hanno svolto nel selezionare e indicare i funzionari tecnici e operativi ai quali dare l’opportunità di partecipare al corso. L’aspettativa è che, al termine del corso, i 17 partecipanti siano a loro volta propagatori di quanto appreso presso le loro istituzioni di afferenza e le rispettive reti nazionali di utenti, così da generare benefici a cascata nei paesi dell’America Latina.

La prima giornata è quindi proseguita con le prime lezioni sulle applicazioni di osservazione della Terra per i rischi geologici e il monitoraggio di frane e infrastrutture, svolte da Deodato Tapete dell’ASI, sulla missione SAOCOM e il sistema integrato italo-argentino per la gestione delle emergenze SIASGE, da parte della CONAE, e applicazioni interferometriche per l’ambiente, da parte del CNR-IREA.

Il corso continuerà nei prossimi giorni fino al 2 dicembre e si articolerà in lezioni e sessioni pratiche svolte da professori e ricercatori di agenzie spaziali, enti di ricerca e università dell’ecosistema italiano e dei paesi dell’America Latina, secondo una programmazione a cui ha contribuito anche l’Università degli Studi di Pavia.