Il 25 novembre la comunità scientifica ha svolto celebrazioni in Europa e in Italia

25 Novembre 2026

Nel corso della diretta Hera Eurovision, sono state rilasciate le prime immagini dettagliate degli asteroidi Didymos e Dimorphos osservati dalla sonda Hera. Liverpool, Bruxelles, Lussemburgo, Tolosa, Darmstadt, Milano, Forlì e Berlino, unite in collegamento per celebrare insieme i traguardi raggiunti dalla missione.

La sonda dell’ESA, Hera, è partita il 7 ottobre 2024 e ha immortalato la coppia di asteroidi Didymos e Dimorphos con strumenti estremamente precisi, consentendo di rilevare dettagli sull’asteroide più piccolo della coppia, ovvero Dimorphos, che è stato al centro di un esperimento di difesa planetaria su vasta scala. Il 26 settembre 2022 infatti, la sonda DART della NASA lo ha colpito a una velocità di 6,1 chilometri al secondo. L’impatto ha sollevato un pennacchio di detriti esteso per 10.000 chilometri nello spazio e ha abbreviato di circa 33 minuti il periodo orbitale di Dimorphos attorno a Didymos. L’impatto è stato osservato da LiciaCube, il microsatellite, coordinato e gestito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) progettato, costruito e operato dalla società Argotec con un team scientifico guidato dall’INAF.

Le immagini forniteci da Hera consentono alla comunità scientifica di comprendere le caratteristiche dei materiali e le proprietà fisiche degli asteroidi e come questi si comportano dopo una collisione. Ciò è fondamentale per rendere sempre più affidabili le tecniche di difesa planetaria. Nei prossimi mesi la sonda proseguirà con le attività ispettive sul luogo dell’impatto.

A bordo di Hera c'è molta scienza e tecnologia italiana, grazie ai contributi gestiti dall'ASI. Il CubeSat Milani, realizzato a Torino da Tyvak International con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana, studierà la composizione della superficie di Dimorphos e le polveri che lo circondano. A bordo di Milani c'è VISTA, lo strumento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che analizzerà le polveri del sistema. L’INAF collabora inoltre allo spettrometro ASPECT e alla termocamera a infrarossi TIRI.

Thales Alenia Space Italia ha realizzato negli stabilimenti di Roma e L'Aquila il transponder per lo spazio profondo che garantirà le comunicazioni con la Terra. Leonardo ha fornito i pannelli fotovoltaici: sono composti da due ali con tre pannelli ciascuna per un totale di circa 14 metri quadrati e oltre 1.600 celle. OHB Italia ha contribuito ai sistemi di bordo, tra cui il sistema di potenza elettrica, mentre Avio ha realizzato la propulsione. TSD Space, infine, ha realizzato la Spacecraft Monitoring Camera della sonda e il payload PALT (Planetary ALTimeter), che verrà utilizzato dal satellite per ricostruire la forma e la topografia della superficie dell'asteroide tramite impulsi laser.

L’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato le prime immagini di Hera in occasione di un evento istituzionale dell’NSE presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Mario Cosmo, Direttore Scienza e Innovazione dell’ASI, ha sottolineato l’importanza della missione, commentando: “La difesa planetaria è un’area di assoluta priorità per l’umanità. E ancora una volta un settore di avanguardia mondiale vede il comparto nazionale in prima linea. Potremmo dire, parafrasando, che ritorniamo sul luogo del delitto! L’impatto con Dydimos fu infatti ampiamente documentato dalle fotocamere del satellite Liciacube. L’Agenzia, facendo leva sulla sinergia tra le conoscenze scientifiche e le capacità tecnologiche nazionali, permette all’Italia di essere protagonista delle missioni spaziali più ambiziose. Hera ci permetterà di approfondire le nostre conoscenze planetologiche così come capire l’efficienza delle tecniche di protezione delle minacce che provengono dallo spazio. E se Liciacube è stata il nostro primo passo, non ci fermeremo con Hera: continuiamo fino all’incontro con Apophis nel 2029 con il satellite Ramses dell’ESA che vedrà di nuovo protagonista il nostro paese”.

Per l’Italia hanno partecipato al collegamento il Politecnico di Milano e la UniBo di Forlì e per l’ASI Marco Castronuovo, responsabile Osservazione e Sorveglianza, collegato dal Museo di Storia Naturale di Berlino, presso il quale si teneva un evento ESA.

Di seguito gli approfondimenti e le immagini rilasciate da Hera.

Hera, una vista inedita su Didymos

Hera osserva Didymos in tre dimensioni

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