Dieci anni dopo la prima edizione di Trento, l'International Space Forum torna in Italia. Oggi Roma ha ospitato l'8 International Space Forum a livello ministeriale, The Roman Chapter, promosso dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'International Astronautical Federation (IAF). Il titolo dell'edizione è "The Gate to Sky: Space for Peace". All'incontro, che ha visto la partecipazione di 45 nazioni, hanno partecipato ministri, autorità e rappresentanti dei governi da tutto il mondo, insieme a esperti di agenzie e organizzazioni spaziali nazionali e internazionali.

L'Agenzia Spaziale Italiana ha partecipato con una delegazione guidata dal commissario, Ambasciatore Mario Cospito.

Tra i protagonisti dell'incontro Gabriella Arrigo, presidente dello IAF e direttrice della Direzione Affari Internazionali di ASI e l'On. Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, in un confronto che ha visto anche il coinvolgimento dell'Ambasciatore Cospito.

L'evento si inserisce nel quadro della presidenza italiana del Comitato delle Nazioni Unite per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (COPUOS) per il biennio 2026-2027. L'Italia ha assunto l'incarico a giugno, durante la 69ª sessione del Comitato a Vienna e lo esercita promuovendo un approccio multilaterale e inclusivo alle grandi sfide del settore spaziale.

«Quella di oggi del Roman Chapter di ISF è stato un momento importante non solo per la vita del meeting, il cui svolgimento è stato reso ancor più speciale dalle parole del Papa Leone XIV che ha ricevuto in udienza privata la delegazione di IAF e ASI – ha dichiarato il commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana, Amb. Mario Cospito - Il Santo Padre ha ricordato l’importanza di preservare lo spazio per scopi pacifici e di orientare il progresso scientifico e tecnologico al servizio dell'umanità. Parole preziose che non possiamo non ascoltare. Si tratta di un obiettivo che deve essere comune a tutti per far proseguire le attività spaziali lungo un cammino di pace e di cooperazione. L’appuntamento odierno aveva proprio questo fondamente fine. Oggi abbiamo voluto sottolineare, durante i lavori, anche la dimensione istituzionale e diplomatica dell'iniziativa, in una fase in cui l'Italia esercita la Presidenza del Comitato delle Nazioni Unite per gli Usi Pacifici dello Spazio Extra-atmosferico (COPUOS) per il biennio 2026–2027».

Dopo Trento nel 2016, il forum ha toccato l'Africa (Nairobi, 2017), l'America Latina e i Caraibi (Buenos Aires, 2018), il Mediterraneo (Reggio Calabria, 2019), l'America Centrale e i Caraibi (Città di Panama, 2023), il Golfo (Manama, 2024) e il Sud-Est asiatico (Manila, 2025). Ogni edizione si è conclusa con un documento finale condiviso dalle delegazioni.

La prima parte del forum è stata dedicata all'eredità di questo percorso. La presidente dello IAF e direttrice della direzione Affari Internazionali di ASI, Gabriella Arrigo, ha ripercorso nel suo keynote speech il primo decennio dell'iniziativa: otto edizioni in cinque continenti e circa 130 Paesi coinvolti, dal Trento Space Statement alle Pagine di Nairobi, Buenos Aires, Reggio Calabria, Panama, Manama e Manila.

Hanno poi portato la loro testimonianza i rappresentanti delle quattro agenzie che hanno ospitato le precedenti edizioni: la Kenya Space Agency (KSA), la CONAE argentina, la Bahrain Space Agency (BSA) e la Philippine Space Agency (PhilSA). Le loro esperienze hanno confermato il valore di un dialogo aperto e inclusivo, in cui paesi con livelli diversi di sviluppo spaziale possono contribuire alla cooperazione internazionale e trarne beneficio.

Nella seconda parte, le autorità e i capi delle agenzie spaziali si sono confrontati su tre temi:

• La salute del nostro pianeta: il contributo dell'osservazione della Terra e dei dati satellitari al monitoraggio del clima, alla preparazione ai disastri e allo sviluppo sostenibile;

• Il dialogo spaziale per il benessere dell'umanità: l'accesso ai servizi spaziali, il capacity building, la formazione e la collaborazione scientifica come basi di una partecipazione inclusiva;

• Governance, consapevolezza, responsabilità: le sfide poste dalla crescita delle attività spaziali, dai nuovi attori e dal settore privato, e la necessità di quadri di governance efficaci e di cooperazione multilaterale.

Il secondo keynote speech, "Da Trento a Roma", ha riassunto i risultati del dialogo. Lo ha tenuto Maria Chiara Noto, vicedirettrice della direzione Affari Internazionali dell'ASI, che ha descritto un contesto spaziale in rapida trasformazione e delineato il ruolo del forum nel prossimo decennio come piattaforma di dialogo, cooperazione e responsabilità condivisa.

Il Roman Chapter ha segnato una tappa fondamentale nella storia del forum. Le delegazioni si sono impegnate a rafforzare la cooperazione internazionale e regionale, garantire un uso sostenibile e pacifico dello spazio, ampliare il capacity building per un accesso più equo dei paesi emergenti e in via di sviluppo, valorizzare le applicazioni spaziali per clima, ambiente e gestione dei disastri e promuovere una governance responsabile che coinvolga governi, organizzazioni internazionali, agenzie, università e industria.