Principi, processi e strumenti per garantire qualità, affidabilità e sicurezza nei progetti spaziali

14 Ottobre 2026

Cosa serve per garantire che un satellite, una sonda o un componente possano funzionare correttamente nello spazio, dove difficilmente è possibile intervenire con attività di manutenzione?

Per approfondire la conoscenza dei processi e degli strumenti che permettono di garantire qualità, affidabilità e sicurezza nei progetti spaziali, MESAP Innovation Cluster e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con il sostegno di Unione Industriali Torino e AMMA e il supporto di DAP, organizzano il corso introduttivo Space Product & Quality Assurance, in programma il 27 e 28 ottobre 2026 presso il Centro Congressi Unione Industriali Torino.

La Product Assurance (PA) e la Quality Assurance (QA) sono discipline fondamentali nel settore aerospaziale: non si limitano ai controlli finali sul prodotto, ma comprendono processi e attività che accompagnano le diverse fasi di sviluppo e realizzazione, con l’obiettivo di garantire che un prodotto spaziale risponda ai requisiti di qualità, affidabilità e sicurezza. I sistemi spaziali, una volta lanciati, operano in ambienti estremi e sono difficilmente accessibili per interventi correttivi; anche un singolo guasto può compromettere l’intera missione, con conseguenze operative ed economiche significative. Tali discipline rivestono inoltre un ruolo strategico per le aziende che intendono affermarsi nel settore spaziale, poiché consentono di dimostrare l’affidabilità e la conformità dei propri prodotti, la tracciabilità dei processi e la capacità di soddisfare i requisiti generali e specifici del settore. Rappresentano quindi non solo uno strumento di prevenzione e controllo, ma anche elementi essenziali per acquisire credibilità, facilitare l’integrazione nella filiera spaziale e rafforzare la competitività aziendale.

Ed è ancora importante nel New Space, che vede cicli di sviluppo rapidi, budget contenuti e un crescente utilizzo di componenti commerciali, pur senza sconti in termini di sostenibilità e sicurezza, conciliare rapidità e innovazione con un’adeguata gestione dei rischi, attraverso processi ‘su misura’ e proporzionati alla criticità della missione.

Il corso offrirà una panoramica sui principali principi, processi e strumenti di PA/QA, con particolare attenzione ai requisiti ECSS – European Cooperation for Space Standardization.

Tra i temi affrontati:

principi e responsabilità della Product & Quality Assurance nei progetti spaziali;

nei progetti spaziali; requisiti ECSS e pianificazione delle attività di PA/QA;

e pianificazione delle attività di PA/QA; componenti EEE , COTS e applicazioni New Space e CubeSat;

, COTS e applicazioni New Space e CubeSat; materiali, processi, qualificazione e verifica;

gestione di non-conformità, alert e processi di ispezione lungo la supply chain.

Il corso rappresenta un’opportunità di formazione e aggiornamento per le imprese piemontesi, in particolare PMI, interessate a conoscere più da vicino i requisiti e i processi della filiera spaziale e ad approfondire le competenze necessarie per operare in questo settore. Il percorso è rivolto in particolare a tecnici, ingegneri e professionisti coinvolti nella gestione della qualità, della conformità e dell’assicurazione di prodotto, offrendo una visione integrata dei processi necessari a garantire affidabilità, sicurezza, qualità e conformità dei sistemi spaziali lungo l’intero ciclo di vita.

L’iniziativa sarà realizzata per la prima volta a Torino, offrendo alle imprese del territorio l’opportunità di approfondire questi temi direttamente con l’Agenzia Spaziale Italiana, aperta per future analoghe occasioni nel Paese.

La partecipazione è gratuita per le imprese associate a MESAP, Unione Industriali Torino, AMMA e DAP, previa registrazione e fino a esaurimento dei posti disponibili, al link: MESAP.