Le attività di promozione e di dialogo in ambito spaziale ricadono nell'ambito del Piano d'azione strategico congiunto Italia-India 2025-2029

21 Maggio 2026

In occasione di Space Meetings Veneto, l'Agenzia Spaziale Italiana ha accolto una delegazione industriale indiana guidata da IN-SPACe. Si è trattato di un follow up della missione Italian Space Industry Roadshow in India realizzato nel settembre del 2025. Le attività di promozione e di dialogo in ambito spaziale ricadono nell'ambito del Piano d'azione strategico congiunto Italia-India 2025-2029 annunciato dai Primi Ministri di entrambi i Paesi durante il Vertice del G20 del 2024.

La Direzione Affari Internazionali dell'ASI ha curato in collaborazione con ICE Agenzia e in coordinamento con INSPACe, il programma dell’intera settimana in Italia.

La delegazione indiana era guidata dal Dr. PK Jain, Direttore della Direzione Gestione Programmi e Autorizzazioni (PMAD) e da Mr. Brejish Soni, Vicedirettore del direttorato promozione di IN-SPACe ed ha coinvolto aziende leader del settore spaziale, tra le quali Astrogate Labs, Astrobase Space Technologies, VyomIC, Suhora, Kepler Aerospace Ltd, SkyServe (Hyspace Technologies), TakeMe2Space, Jarbits Pvt Ltd e Dhruva Space.

Le attività proposte alla delegazione indiana hanno avuto come obiettivo principale il favorire la reciproca conoscenza tra industrie indiane ed italiane in una serie di appuntamenti mirati alle specificità della delegazione. Il programma ha avuto inizio con visite tecniche nella giornata del territorio Veneto, Qascom e Officina Stellare.

Le attività sono poi proseguite nell’ambito degli eventi di Space Meetings Veneto, cornice nella quale ASI ha organizzato il panel “Opportunità di cooperazione Italia-India nell’industria spaziale” nell’ambito del quale le aziende indiane hanno potuto illustrare le possibilità di collaborazione offerte alle aziende italiane.

L’ASI ha anche preso parte al panel istituzionale di alto livello "Creare nuove frontiere: partenariati spaziali tra India e Italia".

Durante SVM le aziende indiane hanno avuto l'opportunità di partecipare a diversi incontri B2B e di approfondire la conoscenza dell’ecosistema spaziale italiano. Durante l’evento inoltre sono stati firmati due accordi di collaborazione: il primo tra Astrobase Space Technologies e Impulso e il secondo tra Kepler Aerospace GSaaS e Apogeo Space, segnale dell’interesse e dell’intensificarsi delle relazioni commerciali tra i due paesi.

A conclusione della settimana in Italia la delegazione indiana ha effettuato un tour di visite tecniche presso Zoppas Industries a Vittorio Veneto, presso D-Orbit e Leaf Space nel comasco, ed infine a Torino presso Thales Alenia Space, Altec e Argotec Space Park.

Il successo della visita sottolinea il consolidamento dei rapporti tra i settori spaziali dei due paesi e rappresenta un passo importante per i futuri appuntamenti di collaborazione istituzionale e industriale tra Italia e India.