Approvato il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale

15 Maggio 2026

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto ieri la 29ª seduta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT). Un’occasione di rilievo per rimarcare la strategia che è alla base delle politiche del Governo degli ultimi anni e che ha determinato il consolidamento della governance attraverso l’operato del COMINT e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’approvazione della cd. “Legge Spazio” (Legge 13 giugno 2025 n. 89) che regola il settore e la Space Economy.

Il COMINT ha approvato il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (DSPSN), che l’Agenzia Spaziale Italiana ha predisposto in coordinamento con COMINT, per dare attuazione agli Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale approvati lo scorso anno. Il DSPSN definisce il quadro strategico nazionale di medio-lungo periodo per il settore, individuando obiettivi, priorità e linee di intervento nei principali ambiti di interesse: sicurezza e resilienza delle infrastrutture spaziali, competitività della filiera industriale, valorizzazione della ricerca, sviluppo delle competenze, rafforzamento dell’autonomia strategica e consolidamento della proiezione internazionale dell’Italia.

«La riunione del COMINT che ha approvato il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale ha segnato - sottolinea il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente - un momento cruciale per il comparto spaziale italiano. L'importanza dell’incontro è stata sottolineata dalla partecipazione straordinaria del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il Premier ha evidenziato la centralità del dominio spaziale e la volontà dell'Italia di consolidare il proprio ruolo di leadership a livello globale. Per l’Agenzia Spaziale Italiana, il ringraziamento ricevuto dal premier conferma lo storico valore strategico dell'Ente e la sua capacità di rispondere con prontezza alle sfide tecnologiche e geopolitiche del settore».