Al via oggi la quarta edizione di Space Meetings Veneto, l'evento internazionale dedicato alla space economy promosso dalla Regione del Veneto e dalla Rete Innovativa Regionale AIR (Aerospace Innovation and Research). L’evento, che si svolge fino al 13 maggio negli spazi del Venezia Terminal Passeggeri, registra il tutto esaurito con oltre 250 espositori da 26 paesi, 150 buyer internazionali, 190 speaker e più di 3.500 partecipanti.
Ad aprire i lavori, nel pomeriggio, la cerimonia inaugurale con gli interventi di Federico Zoppas, presidente del cluster aerospaziale veneto AIR, Massimo Bitonci, assessore regionale allo sviluppo economico e il video messaggio del Ministro della Difesa, Guido Crosetto.
A seguire il keynote speech di Lamberto Maria Moruzzi, ministro plenipotenziario direttore principale per la diplomazia scientifica, spaziale e sportiva presso la direzione generale per la cooperazione economica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Il primo giorno è dedicato all’Investment Forum for Space & Aeronautics, ospitato alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, pensato per esplorare il mercato e le opportunità di investimento a supporto dello sviluppo dei settori aeronautico e spaziale. Al forum hanno preso parte i rappresentanti delle principali agenzie spaziali, delle istituzioni e i vertici delle aziende. Per l'Agenzia Spaziale Italiana è intervenuto il presidente, Teodoro Valente con un keynote speech dal titolo: "ASI: Supporting New Ventures".
«Stiamo attraversando giorni e momenti di grande rilevanza e cambiamenti a carattere globale per l’economia spaziale. Le attività legate allo spazio sono crescenti così come lo sono gli attori che non sono solamente quelli storici ma abbiamo visto cambiare pelle alle agenzie spaziali, arrivare soggetti privati tra i quali anche quelli che non hanno lo spazio nel loro core business - ha dichiarato Valente - una situazione che sta stimolando iniziative e investimenti che aprono nuovi e sfidanti mercati che fanno dello spazio un forte moltiplicatore di valore di cui beneficiano tutti gli altri settori economici con ricadute ancora più decise nella quotidianità di tutti noi. Per l’Agenzia Spaziale Italiana gli eventi come Space Meetings Veneto, specificatamente dedicati alla space economy, sono basilari e rappresentano aggiuntive occasioni per accrescere il confronto nei quali fare approfondimenti su tematiche di attualità, per rinsaldare la convergenza tra gli stakeholder e tutte le realtà produttive nazionali e locali, istituzioni, industria, accademia e centri di ricerca. Si tratta di un networking decisivo per riaffermare, consolidare e supportare l'intero ecosistema spazio nazionale riconosciuto su scala internazionale e non solo europea in tutti i principali ambiti del settore spazio».
Torna anche la Veneto Stars Challenge, la sfida rivolta ai giovani innovatori europei tra i 18 e i 25 anni che mette al centro i dati satellitari come strumento di innovazione. Il tema scelto per quest'anno è l'Agritech: i team partecipanti dovranno proporre applicazioni per il monitoraggio delle colture e la valorizzazione della viticultura.
Space Meetings Veneto si distingue per il suo formato strutturato, che combina conferenze ad alto livello, incontri one-to-one e opportunità di networking, con l’obiettivo di facilitare connessioni concrete tra aziende, startup, investitori, istituzioni e centri di ricerca lungo tutta la filiera spaziale. Nei prossimi giorni il programma proseguirà con lo Space & UAV Suppliers Summit, il 12 maggio e con le sessioni dedicate ad AI, Cyber & Quantum e alla Lunar Economy previste il 13 maggio.