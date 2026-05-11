Il primo giorno è dedicato all’ Investment Forum for Space & Aeronautics , ospitato alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, pensato per esplorare il mercato e le opportunità di investimento a supporto dello sviluppo dei settori aeronautico e spaziale. Al forum hanno preso parte i rappresentanti delle principali agenzie spaziali, delle istituzioni e i vertici delle aziende. Per l' Agenzia Spaziale Italiana è intervenuto il presidente, Teodoro Valente con un keynote speech dal titolo: " ASI: Supporting New Ventures ".

«Stiamo attraversando giorni e momenti di grande rilevanza e cambiamenti a carattere globale per l’economia spaziale. Le attività legate allo spazio sono crescenti così come lo sono gli attori che non sono solamente quelli storici ma abbiamo visto cambiare pelle alle agenzie spaziali, arrivare soggetti privati tra i quali anche quelli che non hanno lo spazio nel loro core business - ha dichiarato Valente - una situazione che sta stimolando iniziative e investimenti che aprono nuovi e sfidanti mercati che fanno dello spazio un forte moltiplicatore di valore di cui beneficiano tutti gli altri settori economici con ricadute ancora più decise nella quotidianità di tutti noi. Per l’Agenzia Spaziale Italiana gli eventi come Space Meetings Veneto, specificatamente dedicati alla space economy, sono basilari e rappresentano aggiuntive occasioni per accrescere il confronto nei quali fare approfondimenti su tematiche di attualità, per rinsaldare la convergenza tra gli stakeholder e tutte le realtà produttive nazionali e locali, istituzioni, industria, accademia e centri di ricerca. Si tratta di un networking decisivo per riaffermare, consolidare e supportare l'intero ecosistema spazio nazionale riconosciuto su scala internazionale e non solo europea in tutti i principali ambiti del settore spazio».