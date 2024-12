La missione europea PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) ha ricevuto un prestigioso riconoscimento durante la XIV edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione – Premio dei Premi, tenutasi lo scorso 17 dicembre al Teatro Salone Margherita di Roma. Questo evento, promosso dalla Fondazione COTEC su concessione del Presidente della Repubblica, ha celebrato 42 eccellenze italiane nel campo dell'innovazione, tra cui spiccano le tecnologie avanzate sviluppate per i telescopi di PLATO. Nello specifico il riconoscimento per la categoria “Industria e Servizi- Grandi Gruppi” è stato conferito ad Andrea Novi, Engineering Project Manager di Leonardo per il processo di produzione dei 31 telescopi della missione.