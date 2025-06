La visita si inserisce nel quadro delle crescenti collaborazioni tra Singapore e l’Italia nel settore spaziale

23 Giugno 2025

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha accolto oggi presso la propria sede di Roma una delegazione dell’Ufficio per la Tecnologia Spaziale e l’Industria di Singapore (OSTIn – Office for Space Technology and Industry), guidata dall’executive director Jonathan Hung.

La visita si inserisce nel quadro delle crescenti collaborazioni tra Singapore e l’Italia nel settore spaziale, sviluppatesi grazie all’impulso dell’ASI e culminate in diverse iniziative congiunte, tra cui il progetto coordinato da ASI con l’associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), nell’ambito del quale OSTIn ha svolto il ruolo di co-leader con ASI.

Singapore, attraverso il proprio programma STDP (Space Technology Development Programme), sta costruendo un ecosistema spaziale dinamico e attrattivo, che rappresenta un riferimento per tutta la regione del Sud Est Asiatico e più in generale per l’Asia-Pacifico.

La visita di oggi rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento del dialogo tra Italia e Singapore nel settore dello spazio, sia a livello istituzionale sia sul piano industriale e tecnologico.