Dal 25 giugno al 2 luglio presso il Vienna International Centre

25 Giugno 2025

La delegazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, guidata dal presidente Teodoro Valente, ha partecipato oggi alla sessione plenaria della 68ª sessione del Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS), in corso presso le Nazioni Unite a Vienna. Presente anche l’Ambasciatrice Debora Lepre, Rappresentante Permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna.

Nel suo intervento, il Presidente Valente ha ribadito l’allineamento dell’Italia alla dichiarazione dell’Unione Europea e ha espresso l’impegno del Paese per l’uso pacifico, sostenibile e inclusivo dello spazio, in un contesto internazionale segnato da sfide geopolitiche crescenti. Tra i punti salienti dello statement italiano, la recente approvazione della Legge Nazionale sullo Spazio – la prima in Europa a focalizzarsi sulla space economy – che fornisce un quadro normativo innovativo ispirato ai principi del Trattato dello Spazio, volto a promuovere sicurezza, sostenibilità e investimenti, in particolare per PMI e startup.

È stata inoltre richiamata l’importanza della diplomazia spaziale come strumento di cooperazione internazionale, alla luce delle nuove Linee Guida del Governo italiano su spazio e aerospazio pubblicate a gennaio 2025. Il Presidente Valente ha ricordato il ruolo strategico riconosciuto alle tecnologie spaziali durante il G7 a presidenza italiana, nonché i recenti eventi promossi dal nostro Paese, tra cui il GEO Global Forum, il IV Incontro delle Agenzie Spaziali dei Paesi IILA e le attività con i Paesi africani nel quadro del Piano Mattei, con particolare riferimento al Centro Spaziale “Luigi Broglio” di Malindi.

Infine, l’Italia ha sottolineato il proprio contributo ai principali programmi internazionali – ESA, UE, Artemis – e ha annunciato con orgoglio la prossima assunzione della Presidenza del Comitato per il biennio 2026-2027, durante il quale guiderà il processo preparatorio della Conferenza UNISPACE IV, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione globale e promuovere un accesso equo e responsabile allo spazio.