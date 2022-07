Il 7 luglio alle ore 16:00 si terrà la conferenza pre-lancio dalla sede ESRIN.Il 13 luglio a partire dalle ore 11 ASI ed ESA organizzano un evento in occasione del lancio. Diretta su Asitv

06 Luglio 2022

Doppio appuntamento dedicato al lancio inaugurale del vettore Vega-C. L'ESA invita i rappresentanti dei media il 7 luglio dalle ore 16:00 alle 17:00 per una conferenza stampa pre-lancio dalla sede ESRIN di Frascati. L'evento sarà trasmesso in diretta su ASITV.

Parteciperanno:

Stefano Bianchi, ESA Head of Flight Programmes Department

Benoit Pouffary, ESA Vega & Space Rider Launch System Engineering Manager

Ettore Scardecchia, Avio Head of Engineering

Mario Cosmo, ASI Direttore Scienza e Ricerca ASI

Il 13 luglio dalle ore 11:00 l'ESA e l'Agenzia Spaziale Italiana organizzano un evento in occasione del lancio inaugurale di Vega-C dalla sede ESRIN, che verrà trasmesso in diretta su ASITV.

Il lancio è programmato alle ore 13:13 dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana Francese.

Programma eventi 7 luglio e 13 luglio

Vega-C aumenta le prestazioni e la competitività del suo predecessore Vega con un primo (P120C, in comune con Ariane 6), un secondo (Zefiro 40) e un quarto stadio potenziati (AVUM+). Il lanciatore ha anche una maggiore capacità di carico che passa da 1,5 a circa 2,2 tonnellate in orbita polare.

Lo stadio superiore AVUM+ ha una maggiore capacità di propellente liquido, in grado di immettere in orbita nella stessa missione più carichi utili su diverse orbite a seconda delle necessità del mercato e per consentire tempi operativi più lunghi nello spazio e missioni più estese.

Il carico utile principale è LARES2, un satellite scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana, realizzato dall'INFN su progetto dei ricercatori del Centro Fermi e dell'Università 'La Sapienza' di Roma e per il quale la ditta OHB Italia ha realizzato il sistema di rilascio. Lo scopo della missione è misurare con accuratezza ancor maggiore il cosiddetto effetto di Frame-Dragging, una distorsione dello spazio-tempo causata dalla rotazione di un corpo massiccio come la Terra, come previsto dalla Teoria della Relatività Generale di Einstein.