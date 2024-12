03 Dicembre 2024

Il 4 dicembre alle ore 22.20 ora italiana è previsto il lancio del Vega C di ESA dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. Il vettore europeo, realizzato dalla società italiana AVIO, ha l'obiettivo di portare in orbita a circa 700 chilometri dalla Terra, il satellite Sentinel 1-C, missione della Commissione Europea e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) finanzia in ambito ESA entrambi programmi. Sentinel-1C è stato realizzato principalmente, negli stabilimenti della Thales Alenia Space a Roma ed è basato, come tutta la serie Sentinel, sulla piattaforma PRISMA sviluppata per l’ASI. Fornirà immagini radar della superficie terrestre per una vasta gamma di servizi scientifici e applicazioni, volte a proteggere il nostro pianeta, nell'ambito del programma Copernicus.

Vega-C succede a Vega, per offrire maggiori prestazioni, un maggiore volume di carico utile e una migliore competitività. Operando dallo spazioporto europeo nella Guyana francese, questo razzo estende l’autonomia dell’Europa nello spazio offrendo nuove possibilità di missione, comprese le operazioni di ritorno alla Terra con il veicolo spaziale riutilizzabile dell’ESA. Vega-C offre importanti miglioramenti tra cui due nuovi stadi di propulsione solida, uno stadio superiore più alto, una nuova carenatura e nuove infrastrutture di terra.

Sarà possibile seguire la diretta su ASITV. Qui il link.