Prova superata per il motore Zefiro 40 del lanciatore Vega-C . Questa mattina presso gli stabilimenti di Avio a Salto di Quirra, in Sardegna, è stata effettuata con successo l’accensione del secondo stadio del razzo. Il test segue quello completato lo scorso maggio e conclude le prove di qualificazione per il nuovo design dell'ugello.

Gli ingegneri stanno analizzando le prestazioni del motore e i primi dati disponibili indicano che il nuovo assemblaggio dell'ugello e il motore hanno funzionato in modo nominale. I due test sono parte delle procedure standard per la preparazione dei motori a razzo a combustibile solido e consentiranno il lancio del Vega-C entro la fine del 2024.

"La spettacolare prova di oggi del motore Zefiro 40 del lanciatore Vega- C è stata un successo che apre la strada al ritorno al lancio per il prossimo dicembre- ha affermato il presidente dell’ASI, Teodoro Valente - questo secondo test conferma le prestazioni del motore e permette all’Europa e all’ESA, grazie al forte contributo dell’Italia, di rientrare nella corsa nello strategico settore dei lanciatori. Esprimo il mio ringraziamento ad Avio e a tutti i tecnici coinvolti per il loro forte impegno messo in campo. Ora guardiamo all’imminente lancio di Vega C che porterà in orbita Sentinel 1-C, nuovo tassello del sistema Copernicus".