L'incontro è avvenuto in occasione dell’International Space Forum (ISF) – The Roman Chapter

21 Novembre 2026

Il Papa ha salutato la delegazione guidata dal Presidente di IAF (International Astronautical Federation), Gabriella Arrigo, e dal Commissario di ASI, amb. Mario Cospito.

L'incontro è avvenuto in occasione dell’International Space Forum (ISF) – The Roman Chapter, in programma a Roma il 23 novembre ospitato nella sede del Palazzo della Cancelleria per la sua ottava edizione dal titolo“The Gate to Sky: Space for Peace”.

Leone XIV ha confermato la grande attenzione della Chiesa verso le tematiche che saranno al centro delle discussioni del Forum e ribadito la necessità di avere la responsabilità di continuare a promuovere la Pace e l'uso della tecnologia spaziale a favore dei bisogni delle comunità locali e dell’intera umanità.

La delegazione si è impegnata a farsi portavoce del messaggio del Papa ai partecipanti all’International Space Forum e a tutta la comunità spaziale internazionale.

L’International Space Forum riunisce le autorità spaziali di circa 40 paesi . Le precedenti edizioni, organizzate in collaborazione tra ASI e IAF, si sono svolte nei cinque continenti e hanno visto la partecipazione di circa 130 paesi, in particolare, paesi emergenti e in via di sviluppo.

Per l'edizione romana temi in discussione saranno focalizzati su salute del Pianeta, benessere dell’Umanità, consapevolezza e responsabilità nell’uso dello spazio a fini pacifici secondo i Trattati delle Nazioni Unite.

In alto: l'udienza (Crediti: Vatican Media)