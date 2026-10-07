L'Agenzia Spaziale Italiana patrocina l'iniziativa

07 Ottobre 2026

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del Master Executive in Space Economy Management, attivato dalla SAA - School of Management in collaborazione con Thales Alenia Space e con il patrocinio dell'ASI-Agenzia Spaziale Italiana e del MESAP - Innovation Cluster - Smart Products and Manufacturing e della Regione Piemonte.

La Space Economy rappresenta uno dei settori più dinamici, innovativi, sfidanti e in rapida crescita a livello globale, capace di ridefinire i confini tra industria, ricerca e nuove opportunità di business. Dall’esplorazione spaziale alle applicazioni satellitari, dai servizi di osservazione della Terra ai nuovi modelli imprenditoriali, lo spazio sta diventando sempre più centrale nello sviluppo economico, tecnologico e sociale.

Il Master è pensato per fornire gli strumenti necessari ai manager di domani per interpretare l’evoluzione della Space Economy, cogliendone le opportunità di mercato e guidandone l’innovazione. Attraverso un forte legame con le imprese, tra cui Thales Alenia Space, e le associazioni di riferimento MESAP, DAP e ASI, saranno promosse visite aziendali e progetti in collaborazione diretta con i referenti delle aziende dell’ecosistema spaziale.

È possibile consultare la brochure informativa al seguente link.

DESTINATARI:

Il master si rivolge a persone che desiderano crescere o trovare impiego nell’ambito aerospaziale. l master si rivolge a persone che desiderano crescere o trovare impiego nell’ambito aerospaziale:

- Manager, ingegneri, tecnici e specialisti di aziende del settore aerospaziale o di settori affini;

- Professionisti e consulenti che desiderano acquisire competenze manageriali nella Space Economy e nei servizi satellitari;

- Imprenditori, Innovation Manager e “startupper” interessati a nuove opportunità di business nel settore spaziale;

- Laureati STEM e giovani talenti motivati a inserirsi nella filiera Space italiana e internazionale;

- Funzionari di enti pubblici, istituzioni, agenzie spaziali e organizzazioni coinvolte in progetti di innovazione e di

sviluppo tecnologico.

PROGRAMMA DIDATTICO:

Il Master Executive prevede 80 ore di formazione e si articola in 5 moduli + un Extra Program di applicazione pratica delle conoscenze acquisite attraverso un project work.

In aggiunta, si prevedono 5 visite aziendali durante il semestre, per un totale di 90 ore complessive. Con preavviso, alcuni interventi potranno essere erogate online (lezioni sincrone tramite la piattaforma Webex).

SCADENZE:

Scadenza iscrizioni con sconto: 23 ottobre 2026

Scadenza iscrizioni: 18 novembre 2026

Per iscriversi è necessario compilare il form iscrizioni e inviare il proprio curriculum e il modulo di iscrizione presente sul sito del master.

PERIODO E SEDE:

ll Master Executive avrà inizio a novembre 2026 e terminerà a maggio 2027.

Le lezioni si svolgeranno con cadenza ogni tre settimane, indicativamente il venerdì e il sabato, per un totale di 12 ore a sessione.

COSTO:

La quota di partecipazione al master è pari a € 5000.00 (IVA esclusa) per le iscrizioni pervenute entro il 23 ottobre 2026.

Per le iscrizioni pervenute dopo il 23 ottobre 2026 la quota di partecipazione è di € 6000,00 (IVA esclusa).

TITOLO:

Al termine del corso verrà rilasciato da SAA il Certificato di Master Executive in Space Economy Management.

Al fine di ottenere il titolo, i partecipanti dovranno frequentare almeno 2/3 del monte ore complessivo delle lezioni e discutere l'elaborato finale.

INFO:

Web: https://www.saamanagement.com/space-economy-management

E-mail: master.saa@unito.it

Tel. 011/63.99.254