Il 23 novembre presso il Palazzo della Cancelleria

20 Novembre 2026

Si terrà a Roma, il 23 novembre presso il Palazzo della Cancelleria, l'ottava edizione dell'International Space Forum, promosso dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'International Astronautical Federation.

L'appuntamento romano, a dieci anni dalla prima edizione di Trento, offrirà l'occasione per fare il bilancio di un decennio e per avviare una nuova stagione di dialogo sullo spazio come motore di cooperazione internazionale e di pace. Al forum sono attesi ministri e autorità responsabili delle politiche spaziali, della ricerca, della scienza, della tecnologia e dell'istruzione, insieme ai vertici delle agenzie spaziali di tutto il mondo. Ai lavori parteciperanno come osservatori anche i delegati delle principali organizzazioni non governative.

L'Agenzia Spaziale Italiana parteciperà con una delegazione guidata dal Commissario, Amb. Mario Cospito e composta dai delegati della Direzione Affari Internazionali.

Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è "The Gate to the Sky: Space for Peace". Sulla base di questo motto, l'ISF 2026 esaminerà come lo spazio possa diventare una porta verso la pace, la cooperazione e un futuro condiviso dell'umanità. Il Forum promuoverà un dialogo di alto livello sullo sviluppo sostenibile e sulla cooperazione internazionale.

L'evento si inserisce nel quadro della presidenza italiana del Comitato delle Nazioni Unite per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (COPUOS) per il biennio 2026-2027. L'Italia ha assunto l'incarico a giugno, durante la 69ª sessione del Comitato a Vienna, e lo esercita promuovendo un approccio multilaterale e inclusivo alle grandi sfide del settore spaziale.

I lavori si articoleranno in tre sessioni tematiche, ciascuna aperta da un keynote speaker:

• La salute del nostro pianeta: come le tecnologie spaziali possono aiutarci a proteggere la Terra, rafforzare la resilienza climatica e tutelare l'ambiente;

• Il dialogo spaziale per il benessere dell'umanità: la diplomazia spaziale, la collaborazione scientifica e l'uso pacifico dello spazio come strumenti di cooperazione al servizio di tutti;

• Governance, consapevolezza, responsabilità – una nuova era spaziale per il futuro: costruire regole condivise e inclusive, capaci di generare fiducia, leadership etica e una pace duratura tra le generazioni.

A conclusione del Forum, le delegazioni sottoscriveranno una dichiarazione finale, "The Rome Page". Il documento raccoglierà le esigenze, le prospettive e le raccomandazioni dei paesi partecipanti. La Rome Page si aggiungerà ai documenti delle edizioni precedenti: il Trento Space Statement del 2016, le Pagine di Nairobi (2017), Buenos Aires (2018), Reggio Calabria (2019), Panama City (2023), Manama (2024) e Manila (2025). Insieme, questi testi formano un percorso coerente, che dà conto dell'impegno comune a mettere lo spazio al servizio dello sviluppo sostenibile.