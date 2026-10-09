Il riconoscimento è stato attribuito 'per aver saputo rendere vicino e comprensibile' il mondo dello spazio

09 Ottobre 2026

Si è tenuta all’Università Bocconi di Milano, l’8 ottobre 2026 nell’ambito del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, la XXIII edizione del Premio Aretê, il riconoscimento italiano per la comunicazione responsabile.

Con la campagna “ASI, non Ah Sì” l’Agenzia Spaziale Italiana si è classificata al primo posto nella categoria Comunicazione Pubblica, “Per aver saputo rendere vicino e comprensibile un mondo che spesso percepiamo come lontano con un linguaggio immediato e contemporaneo”. Nella terna dei finalisti anche Ministero della Cultura (MiC) con “Felicità” e Banca d’Italia con “MUDEMverse”, che si sono aggiudicati rispettivamente il secondo e terzo posto del prestigioso Premio Aretê.

“ASI, non Ah Sì” è il primo spot istituzionale dell’Agenzia Spaziale Italiana, a cura della Direzione Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne. La campagna è stata trasmessa nel 2025 e nel 2026 sulle reti RAI televisive e radiofoniche, nell’ambito delle Comunicazioni Istituzionali promosse dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Lo scopo di questa campagna di comunicazione era di condividere con il grande pubblico, con particolare riguardo ai giovani, informazioni sulle attività svolte che risultano poco conosciute pur avendo un riflesso diretto sulla vita quotidiana dei cittadini, e di aumentare la consapevolezza del ruolo di primo piano dell’Agenzia nella comunità spaziale nazionale e internazionale, nel Sistema d’impresa e nella ricerca.

La XXIII edizione del Premio Aretê è stata condotta da Enzo Argante, Presidente di Aretê, e da Isabella Manfredi, Presidente di Sustainability Makers, che hanno visto alternarsi sul palco i 18 finalisti distinti nelle sei categorie: Comunicazione d’Impresa, Pubblica, Finanziaria, Sociale, Interna e Media.

Tra gli importanti riconoscimenti assegnati, quello di “Maestri della Responsabilità 2026” a Francesca Lavazza, per la valorizzazione internazionale del patrimonio artistico e culturale e per il progetto IncluVisity sull’accessibilità museale; Emilio Cozzi, per il racconto giornalistico del grande ruolo italiano nell’industria spaziale globale; Amalia Ercoli Finzi, “la signora delle stelle”, ed Elvina Finzi, per il prestigio e la dedizione della famiglia alla causa spaziale italiana.

Omaggio alla Repubblica con la campagna “I Volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum” della Presidenza della Repubblica con Rai Cultura, raccontata da Biondino Francesco Mercuri, Segretariato Generale Presidenza della Repubblica.

Guarda lo spot 'ASI, non Ah sì' su AsiTV

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