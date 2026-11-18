Presentati al MIMIT i risultati del bando dell’Agenzia Spaziale Italiana

18 Novembre 2026

Si è svolto oggi presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy il quarto Forum Space&Blue Underwater incentrato sul tema “Valore e nuovi scenari per l'Italia”. All’evento, aperto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso hanno partecipato, tra gli altri l’on. Andrea Mascaretti, presidente Intergruppo Parlamentare per la Space Economy, l’on. Salvatore Deidda, presidente IX Commissione alla Camera dei Deputati e Massimo Comparini, Managing Director Divisione Spazio Leonardo.

L’iniziativa ha rappresentato l'opportunità di fare un passo avanti rispetto alle precedenti edizioni, affiancando alla riflessione sulle connessioni tra Space Economy e Blue Economy un primo esercizio di misurazione delle potenzialità di sviluppo per il Paese. A marzo di quest'anno, infatti, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha pubblicato il bando Space&Blue che traduce in progettualità concrete la convergenza tecnologica dei due ambiti.

Nel suo intervento, il commissario dell’ASI, amb. Mario Cospito, ha sottolineato che “Space&Blue è qualcosa di più di un’iniziativa di settore: è uno strumento di politica pubblica che favorisce la costruzione di un nuovo ecosistema industriale e tecnologico nazionale. E oggi da progetto si trasforma in un’applicazione concreta. Spazio e mare con la subacquea rappresentano domini sempre più rilevanti per lo sviluppo economico, tecnologico e industriale del Paese. Per la protezione del nostro Pianeta. Per questo abbiamo bisogno di sempre maggiori dati e informazioni da integrare per migliorare le nostre conoscenze e le azioni da mettere in campo in favore della tutela delle risorse e della sicurezza. Entrambi i settori sono ambiti che presentano esigenze e caratteristiche differenti, ma che condividono molte sfide: la necessità di acquisire informazioni, monitorare ambienti complessi, proteggere infrastrutture, garantire comunicazioni sicure e sviluppare sistemi capaci di operare in condizioni particolarmente difficili”.

Al bando dell’ASI hanno partecipato oltre novanta operatori, tra grandi gruppi industriali e tecnologici, piccole e medie imprese, startup innovative, università, enti pubblici di ricerca e centri di competenza. La pluralità delle caratteristiche dei soggetti coinvolti rappresenta uno degli aspetti più interessanti dell’esperienza. Cinque i progetti selezionati:

THALASSAAS- Progetto RAISE Scarl, si pone l’obiettivo di sviluppare una piattaforma digitale integrata che mette in connessione il dominio sottomarino, la superficie marina e lo spazio, combinando reti di comunicazione terrestri, satellitari e subacquee, sensori e intelligenza artificiale;

CATCH di IDS si configura come un abilitatore tecnologico per progettare, sperimentare e validare le operazioni di recupero in mare di sistemi spaziali riutilizzabili, con particolare riferimento agli stadi dei lanciatori;

BLUE-ORBIT realizza una piattaforma nazionale di sperimentazione che integra tecnologie spaziali e marittime per il monitoraggio ambientale e lo sviluppo di sistemi autonomi e connessi;

ULISSE Progetto TAS-I realizza un ponte di comunicazione tra il mondo sottomarino e i satelliti, consentendo a sensori e piattaforme subacquee di trasmettere dati e ricevere informazioni anche quando sono in immersione;

NEREIDE Progetto DRASS Galeazzi sviluppa un sistema integrato per la navigazione autonoma e coordinamento di flotte di droni subacquei per la sorveglianza e il monitoraggio delle infrastrutture critiche sottomarine.

L’illustrazione dei primi risultati del bando, ha costituito uno dei momenti di maggior interesse dell’evento. Il direttore generale dell’ASI, Luca Vincenzo Maria Salamone, ha commentato: “Se osserviamo questi cinque progetti nel loro insieme, possiamo cogliere un'indicazione che va oltre i risultati delle singole iniziative. Il bando ha consentito di individuare e mettere in movimento alcune direttrici di sviluppo per il sistema nazionale: l'integrazione tra spazio, superficie e fondali marini; lo sviluppo di sistemi autonomi e cooperativi; la connettività tra domini; l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la gestione dei dati e delle operazioni; il monitoraggio e la protezione delle infrastrutture critiche. Questa prospettiva non riguarda soltanto lo sviluppo tecnologico e industriale, ma anche la costruzione delle competenze necessarie a sostenerlo. In questa direzione si inserisce la volontà dell’Agenzia di promuovere un M

aster universitario di II livello sul tema Space&Blue. E qui si misura anche il valore dell'intervento pubblico: nella capacità di favorire connessioni che difficilmente si svilupperebbero spontaneamente, sostenere investimenti in ambiti tecnologici ancora emergenti”.

Erano presenti: Giovanni Acampora, presidente Assonautica Italiana - Unioncamere, Si. Camera e CCIAA Frosinone Latina; Amm. Isp. Capo (CP) Sergio Liardo, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto; Gen. S.A. Francesco Vestito, Comandante della Scuole Aeronautica Militare; Contr. Giulio M. Cappelletti, Direttore Centro di Supporto e Sperimentazione Navale Marina Militare; Gabriele Maria Cafaro, EVP Underwater Fincantieri; Antonello Testa, Coordinatore OsserMare e Presidente Informare; Paolo Cortese, Centro Studi G. Tagliacarne; Contr. Edoardo Balestra, Capo Reparto Amministrazione e Logistica Comando Generale Corpo Capitanerie di porto.