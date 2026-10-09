Nuove prospettive di collaborazione strategica

09 Ottobre 2026

In occasione del 77° International Astronautical Congress (IAC), il Commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Ambasciatore Mario Cospito, e il Presidente di Azercosmos, Dunay Badirkhanov, hanno tenuto un incontro bilaterale che ha segnato un importante passo avanti nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Azerbaigian nel settore spaziale.

L’incontro ha confermato la volontà condivisa di consolidare e ampliare la cooperazione istituzionale, individuando nuove opportunità di collaborazione in settori strategici quali l’Osservazione della Terra, le tecnologie satellitari e le telecomunicazioni spaziali.

Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo di iniziative congiunte capaci di generare ricadute concrete per entrambi i Paesi, favorendo l’innovazione tecnologica, la crescita delle competenze nazionali e la formazione delle nuove generazioni.

Le intese raggiunte pongono le basi per una collaborazione strutturata e di lungo periodo, orientata a valorizzare le rispettive eccellenze e a tradurre il dialogo istituzionale in nuove opportunità di sviluppo scientifico, tecnologico e industriale.

 

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