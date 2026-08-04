Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato due nuove misure a sostegno dell'innovazione e della ricerca di particolare interesse per le imprese e gli organismi di ricerca attivi nella Space Economy

04 Agosto 2026

Investimenti sostenibili 4.0

Il nuovo bando del MIMIT “Investimenti sostenibili 4.0”, con una dotazione di 448 milioni di euro a sostegno di programmi innovativi, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico realizzati da micro, piccole e medie imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le agevolazioni, che possono coprire fino al 75% delle spese ammissibili (tra 750.000 e 5 milioni di euro), sono rivolte a progetti che impiegano tecnologie abilitanti quali intelligenza artificiale, IoT, big data, cybersecurity e manifattura additiva, ovvero ambiti di diretto interesse per le imprese della filiera spaziale attive nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare per l’integrazione di soluzioni digitali e sostenibili nei processi produttivi.

Le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma Invitalia; i termini saranno definiti con un successivo provvedimento ministeriale.

Gli interessati potranno trovare tutte le informazioni inerenti a questa azione a questo link.

Scoperta imprenditoriale II

Il MIMIT ha pubblicato il decreto attuativo di “Scoperta imprenditoriale II”, intervento del Fondo per la crescita sostenibile che mette a disposizione oltre 505 milioni di euro per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. I progetti, realizzati in forma collaborativa da imprese di qualsiasi dimensione, reti d’impresa e organismi di ricerca, devono prevedere spese comprese tra 1 e 5 milioni di euro e riguardare lo sviluppo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) – un ambito che intercetta direttamente le traiettorie tecnologiche del settore spaziale, dalle applicazioni satellitari alle tecnologie dual-use. Le agevolazioni combinano finanziamento agevolato e contributo diretto, con quote riservate a PMI e reti d’impresa. Le modalità di presentazione delle domande saranno definite con successivo provvedimento direttoriale.

Gli interessati ad applicare potranno trovare tutte le informazioni inerenti a questa azione a questo link.

Crediti immagine: Nasa