Scadenza: 30 giugno 2026

15 Maggio 2026

Nell'ambito della fiera BEX di Rimini, è stata lanciata la BEX Start-up Call, l'iniziativa dedicata all'intera filiera della space economy e ai sistemi di esplorazione, con uno sguardo che va oltre il tradizionale comparto aerospaziale. La call abbraccia tutti i segmenti della new space economy, upstream, downstream, operazioni in orbita e applicazioni trasversali.

L'obiettivo dell'iniziativa è individuare e selezionare start-up e PMI innovative capaci di sviluppare tecnologie avanzate per lo spazio e l'esplorazione, ma anche soluzioni terrestri ad alto impatto, in grado di generare valore industriale su scala, attrarre investimenti e contribuire all'evoluzione dei modelli produttivi.

Si tratta di un'opportunità concreta per le realtà più dinamiche del panorama tecnologico italiano e internazionale, chiamate a misurarsi con le sfide di un settore in rapida trasformazione, sempre più centrale nelle strategie economiche e industriali globali.

Alla manifestazione prende parte anche l'Agenzia Spaziale Italiana, attraverso la partecipazione al comitato scientifico e con attività di education rivolte alle scuole, con l'obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai temi dello spazio.

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