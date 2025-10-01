Il Memorandum è starto firmato nel corso della 76esima edizione dell'International Astronautical Congress

02 Ottobre 2025

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente e il CEO della Bahrain Space Agency, Mohamed Al Aseeri, hanno firmato un Memorandum of Understanding allo IAC 2025 per la cooperazione congiunta sull’uso pacifico dello spazio e sulle scienze, tecnologie e le applicazioni spaziali.

L’accordo consolida la collaborazione avviata nel 2020  tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la National Space Science Agency. L’intesa mira a favorire attività di capacity building e ad ampliare la cooperazione in aree di interesse comune, tra cui opportunità accademiche e formative per il personale delle due agenzie, programmi di training e formazione specialistica per studenti e ricercatori, visite di esperti, nonché l’organizzazione di simposi, conferenze e seminari congiunti. L’accordo prevede inoltre lo scambio di dati e informazioni nell’ambito di progetti comuni, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Le modalità operative della cooperazione saranno definite attraverso specifici accordi di attuazione nei settori delle scienze spaziali, dell’esplorazione, del diritto e della politica spaziale.

