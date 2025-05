07 Maggio 2025

L’Agenzia Spaziale Italiana parteciperà alla Global Space Exploration Conference (GLEX) che si svolgerà dal 7 al 9 maggio a New Delhi, organizzata dalla International Astronautical Federation (IAF) e ospitata dall’Indian Space Research Organisation (ISRO), in collaborazione con l’Astronautical Society of India.

La conferenza riunirà esponenti della comunità scientifica e dell'esplorazione spaziale - industrie, università, imprese, rappresentanti di agenzie e istituzioni - per condividere i risultati scientifici, tecnologici e di policy relativi alle missioni verso la Luna, Marte e oltre destinazioni. La Conferenza sarà anche un’occasione per discutere delle sfide attuali e trovare soluzioni innovative, riflettendo sui benefici dell’esplorazione spaziale e sulla loro massimizzazione grazie ad un esercizio di pianificazione e alla cooperazione internazionale. Particolare attenzione è rivolta peraltro al coinvolgimento dei Paesi emergenti nel settore spaziale.

Maria Chiara Noto, Vicedirettore degli Affari Internazionali e Silvia Ciccarelli, Responsabile per l’internalizzazione delle imprese, della stessa Direzione, saranno presenti per ASI e parteciperanno attivamente a due tavole rotonde il prossimo 7 maggio, rispettivamente - all’High Level Space Leaders: The future of exploration. The agency perspectives - , e al GNF dal titolo “The global exploration roadmap: a shared exploration path from LEO to Moon to Mars”.

ASI, infatti, ha una lunga e apprezzata esperienza nell’esplorazione lunare e marziana in collaborazione con NASA ed ESA, oltre ad essere agenzia fondatrice dell’ISECG (International Space Exploration Coordination Group) dal 2007, che vede oggi la presenza di 27 agenzie spaziali.

L’ASI porterà in particolare la sua esperienza nella cooperazione con Paesi emergenti e in via di sviluppo, come il Kenya e l’Argentina, nonché le nuove iniziative di capacity building e formazione avviate con i Paesi sudamericani e quelli coinvolti nel Piano Mattei. La conferenza sarà un’occasione per diversi incontri bilaterali e un importante supporto a IAF, il cui nuovo Presidente sarà Gabriella Arrigo, Direttore degli Affari Internazionali di ASI, per il triennio 2026-2028.

Infine, la presenza ASI in India si pone all’interno degli importanti rapporti bilaterali tra Italia e India anche nel settore spaziale e tra ASI e ISRO che, peraltro recentemente, ha presentato la sua candidatura per ospitare l’International Astronautical Congress (IAC) 2028.