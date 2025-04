07 Aprile 2025

Dal 7 al 10 aprile 2025 si svolge a Colorado Springs (CO, USA) la 40° edizione dello Space Symposium, uno degli eventi più prestigiosi a livello internazionale dedicati all’esplorazione e alle tecnologie spaziali, organizzato dalla Space Foundation. La manifestazione è un’occasione imperdibile per approfondire le tendenze emergenti del settore e partecipare a dibattiti tecnici sulle soluzioni più innovative in grado di ridefinire le capacità delle missioni spaziali e riunisce esponenti delle agenzie spaziali, di istituzioni governative e militari, il meglio dell’imprenditoria mondiale ed esperti del settore.

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) partecipa con una delegazione ufficiale, guidata dal presidente Teodoro Valente. Insieme a lui, sono presenti i direttori di Scienza e Innovazione Mario Cosmo, di Ingegneria e Tecnologie Roberto Formaro, di Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne Annamaria Monterisi, insieme al vicedirettore di Affari Internazionali, Maria Chiara Noto.

L’Italia dello Spazio è protagonista con un proprio stand (il n. 603), gestito dall’Italian Trade Agency (ITA) in collaborazione con ASI e l’Ambasciata d’Italia a Washington. Nell’area espositiva le più avanzate soluzioni in ambito di produzione e integrazione satellitare, ingegneria di componenti aerospaziali di precisione e operazioni in orbita di nuova generazione sono presentate da 22 imprese italiane.

Nel corso dell’evento, i visitatori possono assistere a dimostrazioni tecniche dal vivo su sistemi di monitoraggio della salute dei satelliti basati su intelligenza artificiale, architetture modulari per la progettazione di veicoli spaziali, materiali compositi ad alte prestazioni e tecnologie all’avanguardia per la propulsione.