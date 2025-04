22 Aprile 2025

Celebriamo la Giornata della Terra che ricorre ogni anno, un mese e un giorno dopo l'equinozio di primavera, il 22 aprile, per porre l’attenzione sull'ambiente e sulla salvaguardia del nostro prezioso pianeta, la Terra.

Abbiamo deciso di festeggiare questa ricorrenza con un “Tocca a te” su Instagram, che invita a catturare e condividere uno scorcio nel pianeta, che sia un tramonto o un prato fiorito, per raccontarne unicità e bellezza. “La Terra è un luogo bellissimo. Mostracelo e taggaci” partecipando tramite questo link.

L’immagine che abbiamo scelto noi ritrae Grado, antico borgo marinaro del Friuli - Venezia Giulia, caratterizzato da un bacino di biodiversità, tipico delle zone lagunari. Queste aree testimoniano e segnano il graduale e antico passaggio tra la terra e il mare dovuto alla marea che disegna un mosaico di zone umide salmastre.

La laguna è un ambiente acquatico di transizione, dove si incontrano le acque dolci di fiumi e torrenti con quelle salate del mare, di grandissimo valore per la biodiversità dell'area.

La foto è una elaborazione di immagini acquisite dai satelliti della costellazione COSMO-SkyMed, la prima missione di Osservazione della Terra concepita per scopi duali, civili e militari.

I suoi satelliti di prima e seconda generazione sono 'occhi' in grado di scrutare la Terra dallo Spazio, metro per metro, di giorno e di notte, con ogni condizione meteo per aiutare a prevedere frane e alluvioni, a coordinare i soccorsi in caso di terremoti o incendi, a controllare dall'alto le aree di crisi. Sviluppato dall'Agenzia Spaziale Italiana in cooperazione con il Ministero della Difesa, COSMO-SkyMed si basa su una costellazione di satelliti dotati di radar ad apertura sintetica (SAR) che lavorano in banda X (in grado, quindi, di vedere attraverso le nuvole e in assenza di luce solare).