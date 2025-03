L'attività industriale, che vede il coinvolgimento di Thales Alenia Space Italia S.p.A. in qualità di contraente e di ALTEC S.p.A. come subcontraente, ha l'obiettivo di effettuare uno studio di Fase A dell'infrastruttura lunare.

L'infrastruttura lunare, parte del sistema completo Terra-Luna denominato Lunar Adaptive Outpost for Remote Italian Research (LAORIE), ospiterà e alimenterà gli strumenti scientifici per l'osservazione della Terra e dell'Universo ideati e sviluppati dai partner del progetto EMM, INAF e CNR.

Nel corso di questa fase dell'attività del WP-1330 si è lavorato all’identificazione dei possibili scenari di missione che consentano l’operatività dei core-payload ospitati sull’infrastruttura lunare per tutta la durata della missione. L’architettura dell’infrastruttura lunare, precedentemente identificata come un lander autonomo da collocare in una zona a latitudine intermedia, ha iniziato a prendere forma con la definizione delle sue principali caratteristiche strutturali e l’avvio della progettazione preliminare dei sistemi avionici necessari. A supporto di questa prima definizione dell’architettura sono state svolte le prime analisi meccaniche e termiche. In aggiunta, in coordinamento con le attività EMM di sviluppo dei core-payload si è proceduto all’aggiornamento dei requisiti degli stessi e alla revisione della loro architettura di alto livello.