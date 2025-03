05 Marzo 2025

L'European Innovation Council (EIC) ha pubblicato il Work Programme 2025 , delineando le attività che verranno finanziate nel prossimo anno. Tra le opportunità di particolare interesse per il settore spaziale, spiccano diverse iniziative nell'ambito dell'EIC Accelerator e della nuova call STEP Scale Up. Nel dettaglio le attività riguardano le seguenti tematiche:

EIC Accelerator: Innovative in space servicing operations, space-based robotics e tecnologie per una infrastruttura spaziale resiliente: 50 milioni di euro disponibili per progetti innovativi che potenziano la capacità operativa nello spazio, dalla robotica avanzata alle tecnologie per la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture europee in orbita.

Breakthrough innovations for future mobility: 50 milioni di euro destinati a innovazioni per la mobilità del futuro.

EIC Accelerator STEP Scale Up Call: call continuativa per il finanziamento di tecnologie critiche: con un budget di 300 milioni di euro, questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo e la scalabilità di tecnologie strategiche per l’Europa. Le tecnologie ammissibili sono quelle definite nel Regolamento UE 2024/795, che ha istituito la piattaforma STEP (Strategic Technologies for Europe Platform).

