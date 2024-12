03 Dicembre 2024

La collaborazione tra Italia e India nei settori della Blue Economy e della Space Economy è stata al centro della conferenza "Blue and Space Economy" svoltasi ieri a Mumbai, presso il Villaggio Italia, un'iniziativa che accompagna il tour mondiale della nave Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana. L'evento ha visto la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, del Ministro indiano dei Porti, Sarbananda Sonowal e dei rappresentanti dell’Indian Space Research Organisation (ISRO).

Durante il suo intervento, il ministro Urso ha sottolineato come i settori spaziale e marittimo rappresentino una grande opportunità per Italia e India: «Lavorare insieme in questi ambiti, soprattutto in un momento storico così complesso, significa investire nel futuro, promuovendo sicurezza e sostenibilità per le generazioni a venire. Italia e India, come punti di connessione tra Europa e Asia, possono contribuire al progresso globale sfruttando le risorse naturali in modo responsabile e garantendo un futuro prospero e sostenibile».

Quella di Urso è la prima missione in India di un ministro italiano dalla stipula del Piano d’Azione Italia-India 2025/2029, firmato il 18 novembre scorso dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Primo Ministro indiano, Narendra Modi.

La partnership tra i due Paesi nel settore spaziale, di lunga data e caratterizzata da collaborazioni tra enti pubblici e privati, è stata ulteriormente rafforzata durante l'incontro. La conferenza ha esplorato le connessioni tra Blue e Space Economy come pilastri di una visione condivisa per un’area Indo-Mediterranea prospera e stabile. Durante l’evento si è infine discusso delle opportunità legate allo sviluppo congiunto di tecnologie per la crescita sostenibile e per la valorizzazione delle risorse marine.