21 Dicembre 2023

L’intento è offrire in pochi minuti un quadro d’insieme degli eventi che hanno costellato il 2023, della capacità tecnologica di punta del sistema Paese e della ricerca d’avanguardia italiana nello spazio per andare oltre: un ritorno sulla Luna per restare, con Marte all’orizzonte.

Ma è sulla Terra che operiamo. Il nostro primo laboratorio è proprio il Pianeta Terra che dobbiamo monitorare, proteggere e valorizzare per andare oltre. E se la Luna, Marte e l’esplorazione del cosmo restano gli obiettivi di frontiera, è la Terra che va protetta con il supporto delle capacità tecnologiche e scientifiche maturate in campo spaziale, che contribuiscono ad accrescere la nostra economia e la nostra posizione di attore protagonista nel mondo spaziale.

Le attività spaziali non sono solo missioni: lo spazio è relazione, confronto, competizione. Gli eventi istituzionali ne sono un esempio, la diplomazia spaziale facilita il nostro vantaggio competitivo acquisito di sistema paese e la space economy è la sfida per i prossimi anni.

Un mondo complesso e vitale quello dello spazio dove il grande pubblico resta al centro delle nostre offerte editoriali, dei nostri eventi, dei nostri rapporti con la stampa e con i media per una costante e aggiornata offerta di comunicazione e d’informazione, senza mai tralasciare l’importanza d’ispirare le nuove generazioni

Buone Feste.

