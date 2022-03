04 Marzo 2022

L’immagine rappresenta il dato iperspettrale di PRISMA acquisito nel settembre 2019 nella zona della piana del Fucino, in Italia. Ottenuta a partire dal dato L2D, la figura riporta un composito a falsi colori in primo piano, e le relative firme spettrali sui bordi.

La piana è un lago prosciugato nel comune di Avezzano, in Abruzzo, molto utilizzato per attività agricole, identificabili dalle aree regolari con diversi toni di verde nell’immagine frontale. Nelle facce laterali del cubo iperspettrale i colori rappresentano lo spettro di riflettanza tra 400 e 2500 nm, con toni accesi per i valori più alti, e le bande di assorbimento atmosferico sono ben visibili.

La piana ospita anche il Centro Spaziale del Fucino, che svolge attività di ground segment per PRISMA ed altre importanti missioni, quali la costellazione di COSMO-SkyMed.

Data/Information generated by F. Serva and L. Ansalone under an ASI License to Use; Original PRISMA Product - © ASI - (2019)

Scarica l'immagine originale full frame in jpg