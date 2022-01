13 Gennaio 2022

Sono pronte a decollare le edizioni 2022 del Master in Space Transportation Systems (STS) e del Master in Satelliti e Piattaforme Orbitanti, organizzati dall’Università 'La Sapienza' di Roma.

Il Master in STS si propone di realizzare un percorso finalizzato alla formazione di ingegneri sistemisti altamente qualificati, adatti a coprire ruoli manageriali e a svolgere compiti di ricerca e sviluppo tecnologico relativi alla progettazione, produzione e commercializzazione principalmente di sistemi di trasporto spaziale.

Il Master in Satelliti e Piattaforme Orbitanti, invece, risponde alle esigenze di formazione avanzata del settore spaziale da parte delle agenzie spaziali, di organismi pubblici e, più in generale, del mondo dell’impresa interessato all’utilizzo del segmento spaziale per lo sviluppo dei propri prodotti e servizi. In particolare, gli obiettivi formativi del Master mirano allo sviluppo sia di capacità tecniche e manageriali, sia di professionalità necessarie per soddisfare le esigenze derivanti da nuove missioni e relativi servizi e spazi di mercato, quali, ad esempio, quelli riguardanti l’esplorazione, la navigazione e l’Osservazione della Terra e le relative tecnologie.

I master sono realizzati in partnership con università europee ed internazionali, con l'Agenzia Spaziale Italiana, l’Esa e con diverse aziende italiane che operano in differenti ambiti del settore spaziale.

I programmi dei due master saranno presentati nel corso del webinar “Le sfide dei programmi spaziali dell’Italia e le opportunità per i giovani in formazione” che si terrà venerdì 14 gennaio 2022, alle ore 9.30. All’evento prenderà parte il presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia.

Sarà possibile assistere al webinar tramite questo link: https://uniroma1.zoom.us/

I termini per iscriversi ai Master scadranno il 17 gennaio 2022.

Alla fine del webinar i direttori dei due master saranno a disposizione per domande di natura pratica circa la struttura dei corsi e le modalità di iscrizione. Tali domande, così come ogni altro chiarimento in merito, possono comunque essere trasmesse via e-mail ai Direttori dei Master, ai seguenti indirizzi: segreteriamastersatelliti@uniroma1.it (Luciano Iess, direttore del Master in Satelliti) e mastersts@uniroma1.it (Daniele Bianchi, direttore del Master STS).

La locandina del webinar