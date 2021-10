14 Ottobre 2021

Il 13 ottobre 2021 ha avuto luogo nella Sala Verde di Palazzo Chigi la 14^ seduta del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT).

La riunione è stata presieduta per la prima volta dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, titolare della delega del Presidente del Consiglio al coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali. Nella seduta è stato presentato da Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, un quadro sinottico e dettagliato dei programmi da avviare nel prossimo futuro con le risorse disponibili sul bilancio nazionale.

Il Comitato si era precedentemente già espresso favorevolmente sui contenuti, in un’ottica di evidenziare sinergie, coordinamento e complementarietà con le ulteriori iniziative in via di definizione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Comitato si è espresso favorevolmente rispetto alla pianificazione prospettata evidenziando la necessità di continuare a mantenere, da parte dei Ministeri coinvolti, un monitoraggio continuo del progresso delle progettualità ed il loro coordinamento.

Nel corso della seduta sono stati inoltre condivisi gli aggiornamenti sul servizio pubblico regolamentato del programma satellitare europeo Galileo. Il Presidente dell’ASI ha anche condiviso gli esiti delle interazioni avviate con i principali stakeholders statunitensi, rappresentando come tali interazioni aprano numerose ed importanti opportunità sia per l’industria nazionale che nel campo della scienza e della ricerca.

Infine sono state descritte le possibili attività ed eventi dedicati allo spazio da concretizzare in occasione della prima edizione, prevista per il prossimo 16 dicembre 2021, della Giornata Nazionale dello Spazio, già presentata in Consiglio dei Ministri e la cui istruttoria di istituzione è prossima alla conclusione.