Invenzione e giovani: una miscela perfetta per l’innesco di Maker faire, la fiera dell’innovazione, al via a Roma il 18 ottobre. L’edizione 2019 occuperà tutto il fine settimana nelle agende di appassionati di tecnologia, nativi digitali, scuole, università, educatori, ricercatori e un pubblico di curiosi di ogni età pronti a fare un salto nel futuro. L’Agenzia Spaziale italiana parteciperà con un’area nella sezione orientata al settore spaziale, nel Padiglione 7 della Fiera di Roma, con un programma di talk e dibattiti.

Dalla sicurezza spaziale, un nuovo modo di comunicare la safety con Vito Schiavone, a Galleggiando si impara, formazione e ricerca a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con Germana Galoforo, la giornata di venerdì unirà i contenuti della vita nello Spazio e della formazione. Alle ore 12, in diretta dalla fiera, si svolgerà uno speciale Space talk su Solar orbiter con rappresentanti Asi, Thales Alenia Space e Ohb Italia per un aggiornamento sulla importante missione che punta al Sole.

La giornata di sabato 19 aprirà con un omaggio a Gianni Rodari, in vista del centenario dalla nascita. L’arte di inventare storie, gli espedienti della fantasia per costruire un mondo nuovo saranno al centro di un incontro sullo scrittore con il Comitato Centorodari dell’Istituzione Biblioteche di Roma. Spazio, tecnologia e ricerca nel prosieguo, con il dialogo di Nagin Cox del Jpl, Nasa, e Enrico Flamini, già Chief Scientist Asi, sul futuro dell’esplorazione su Marte e le istruzioni per scovare un mondo alieno con Mario Salatti dell’Asi e Angelo Antonelli dell’Inaf. La start up vincitrice della competizione Hack the Cleos e l’intelligenza artificiale saranno protagoniste di un incontro con Asi e e-Geos, mentre Mario Musmeci dell’Asi interverrà su smart mobility, realtà o utopia, al Padiglione 3.

Quale sarà il cibo nello Spazio? Lo scopriremo domenica nella conversazione sull’alimentazione dei viaggiatori spaziali con Laura Di Renzo, dell’Università di Tor Vergata e con Alberto Battistelli del Cnr. Chiusura a fumetti con Marco Iafrate e Alessandro Sisti che parleranno di Topolino e Luca Parmitano in Space Kids, l’incursione di Asi nel mondo dei comics con Panini e Sole di carta.

Per il programma dei talk di Maker faire cliccare qui. Appuntamento al 18 ottobre alla Fiera di Roma e su Global science per tutti gli aggiornamenti.