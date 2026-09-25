La collaborazione tra FIPAV, ASI ed ESA porta lo sport e lo spazio in una nuova avventura a fumetti, tra talento, tecnologia e spirito di squadra

25 Settembre 2026

E se la prossima grande sfida della pallavolo si giocasse nello spazio, contro una squadra di droni controllati dall’intelligenza artificiale? È questa l’incredibile avventura al centro di “Ai confini del tempo - Ultimo set”, il fumetto nato dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che sarà distribuito il 25 e 26 settembre 2026 in occasione delle semifinali e delle finali dei Campionati Europei di pallavolo maschile.

Una storia ispiratrice che porta in campo, e oltre i confini della Terra, i valori dello sport e dell’esplorazione spaziale: spirito di squadra, fiducia, determinazione e voglia di mettersi alla prova. Un messaggio rivolto in particolare ai giovani, per stimolare la curiosità, per avvicinarli alla scienza e ricordare che ogni grande impresa nasce dalla capacità di collaborare e guardare al futuro con immaginazione.

A guidare questa avventura sono l’astronauta ESA Luca Parmitano e le campionesse Anna Danesi, Alessia Orro e Myriam Sylla, insieme ai campioni Fabio Balaso, Simone Giannelli e Alessandro Michieletto, con il prezioso aiuto di Andrea Lucchetta e Marco Meoni. La loro missione sarà dimostrare che talento, intuito e intelligenza collettiva possono fare la differenza anche di fronte alle tecnologie più avanzate.

Tecnologia contro talento, algoritmi contro intuizione, intelligenza artificiale contro spirito di squadra: “Ai confini del tempo - Ultimo set” racconta da un lato una storia ambientata nel futuro, ma pone anche una domanda molto attuale: quanto conterà ancora la capacità di fare squadra in un mondo sempre più tecnologico?