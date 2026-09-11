Il percorso interattivo per le nuove generazioni dedicato all’esplorazione lunare

11 Settembre 2026

Aperto ufficialmente al pubblico Lunar Lab, il nuovo percorso realizzato ad Explora il Museo dei Bambini di Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dedicato all’esplorazione lunare e al programma Artemis. Lunar Lab accompagna bambine e bambini in un percorso immersivo che unisce scienza, ingegneria e competenze STEM, offrendo uno sguardo approfondito sulle sfide e le opportunità dell’esplorazione spaziale contemporanea.

Il progetto si inserisce nell’impegno dell’ASI nel promuovere la cultura e diffondere le conoscenze scientifiche e tecnologiche, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alla formazione delle competenze che contribuiranno al futuro dell’esplorazione spaziale. L’Agenzia è protagonista di numerosi programmi internazionali di esplorazione dello Spazio, sostenendo e coordinando il contributo italiano al programma Artemis, con un ruolo di primo piano nelle attività di esplorazione lunare e nello sviluppo di tecnologie per le future missioni sulla Luna e oltre.

Al centro di Lunar Lab c’è il racconto dell’importanza scientifica e tecnologica nella progettazione di ambienti abitativi nello spazio: luoghi estremi in cui ogni scelta progettuale è determinante per garantire la sopravvivenza, la sicurezza e l’operatività degli astronauti e delle astronaute. Attraverso un’esperienza educativa, innovativa e interattiva, gli allestimenti invitano a comprendere come energia, risorse, cibo, trasporti e lavoro umano vengano ripensati in funzione di missioni spaziali sempre più complesse e sfidanti con uno sguardo rivolto alla Luna e oltre.

«Questo bellissimo progetto si inserisce nell’impegno dell'ASI nel promuovere la cultura e diffondere le conoscenze spaziali, soprattutto tra le giovani generazioni», ha dichiarato il Commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana, amb. Mario Cospito. «Lo Spazio sarà sempre più importante nella vita quotidiana dei prossimi decenni ed è quindi fondamentale conoscere e comprendere questo affascinante settore in continua evoluzione. Le opportunità che arrivano dallo Spazio sono molteplici e ad ampio raggio: le professioni del futuro saranno sempre più influenzate dalle attività e dalle tecnologie del settore. Installazioni come quella inaugurata oggi con il museo Explora, rientrano negli obiettivi dell’Agenzia Spaziale Italiana chiamata a informare, accendere la curiosità, stimolare l'interesse verso le discipline scientifiche e mostrare quanto la ricerca spaziale possa ispirare il percorso di crescita di ragazzi e ragazze. Il laboratorio che abbiamo appena inaugurato offre un’esperienza educativa innovativa e coinvolgente per le famiglie e per chi vuole avvicinarsi al settore. Sarà un'occasione in cui il gioco diventa una vera e propria porta d'accesso alla conoscenza scientifica».

«Come museo dedicato alle nuove generazioni, siamo particolarmente orgogliosi di aver collaborato con l’Agenzia Spaziale Italiana alla realizzazione di Lunar Lab: conoscere più da vicino ciò che si cela dietro le grandi missioni spaziali, i calcoli di precisione, le tecnologie avanzate e le competenze scientifiche. È proprio questo patrimonio di conoscenze che desideriamo condividere con bambine e bambini, offrendo loro l’occasione di affacciarsi, attraverso il gioco e l’esperienza diretta, oltre i confini del nostro Pianeta», afferma Patrizia Tomasich, presidente di Explora.

Gli allestimenti

Le postazioni interattive di Lunar Lab permettono di esplorare le tecnologie e le innovazioni, valorizzando il contributo della ricerca scientifica e dell’ingegneria italiana nel panorama internazionale dell’esplorazione spaziale. Dall’osservazione e gestione dell’energia nello spazio, alla robotica applicata, fino ai sistemi di coltivazione idroponica per la produzione di cibo, ogni esperienza è pensata per rendere accessibili concetti complessi legati ad astronomia, universo e scoperte scientifiche.

Il percorso si articola in 6 diverse postazioni tematiche affiancate da totem informativi che integrano e approfondiscono i contenuti in un’esperienza stimolante capace di avvicinare pubblici di età diverse ai temi dello spazio e delle missioni lunari, promuovendo curiosità scientifica, consapevolezza tecnologica e una cultura dell’innovazione.Il percorso gioco è aperto al pubblico e a fruizione libera in tutti i turni di visita dal martedì alla domenica.

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è stata istituita nel 1988 con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai settori spaziale e aerospaziale e attuare la politica spaziale italiana in accordo con le linee guida del Governo. L'ASI è oggi tra le prime sei agenzie spaziali al mondo, un primato che riflette il ruolo prestigioso che l'Italia svolge nel settore spaziale a livello europeo e globale. L'Italia, grazie ai satelliti San Marco, è stata tra i pionieri dell’era spaziale e è oggi il terzo maggiore contributore dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), dopo Francia e Germania. Il nostro Paese è uno dei primi firmatari degli Artemis Accords per il nuovo programma lunare della NASA. L'Italia è uno dei pochi Paesi al mondo che, attraverso la propria Agenzia, opera in tutti i settori applicativi spaziali.Forte anche di una grande capacità diplomatica, l’ASI vanta collaborazioni strategiche con tutte le principali agenzie spaziali. Grazie a queste collaborazioni, alla cooperazione costante con la comunità scientifica e con le industrie italiane, l’Agenzia ha ottenuto importanti successi nel campo dello studio del cosmo, dell’esplorazione umana e robotica, della propulsione spaziale, delle telecomunicazioni, della navigazione satellitare e dell’osservazione della Terra. Tra i risultati più rilevanti di queste collaborazioni vi è la Stazione Spaziale Internazionale, dove l’Italia ha maturato una significativa esperienza nella ricerca e nel volo umano e dove oltre il 50% dei moduli abitativi è stato realizzato dall’industria nazionale. Un’esperienza che oggi si traduce anche nel contributo dell’ASI al programma Artemis, dallo sviluppo di habitat lunari alla realizzazione di esperimenti scientifici e tecnologici e alle attività legate al volo umano, in vista delle future missioni sulla Luna e oltre.

Explora, Il museo dei bambini di Roma. Explora è una struttura permanente nel cuore di Roma, attiva dal 2001, dedicata a bambine e bambini da 0 a 11 anni. Da 20 anni, è il punto di riferimento per l’educazione informale e per le attività creative per le famiglie, le scuole e il mondo dell’infanzia. Uno spazio in cui l’esplorazione e il gioco si trasformano in un’esperienza di crescita, di condivisione e di scoperta: con i suoi 2.000 mq di installazioni interattive dedicate a Scienza, Nuove Tecnologie, Sostenibilità ambientale, Parità di genere, Arte e Ricerca.