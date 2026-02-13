Aperte le candidature per il BATCH#7 di SPACEFOUNDERS, il programma di accelerazione paneuropeo che vede collaborare l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Agenzia spaziale francese (CNES) e l’Università di Bundeswehr Monaco (UniBW).
Il progetto punta al rafforzamento e alla crescita delle migliori start-up in ambito SpaceTech da tutta Europa, attraverso un programma focalizzato su formazione e networking d’alto livello.
ASI, CNES e UNIBW hanno firmato nel 2023 un Memorandum of Understanding per potenziare le competenze delle start-up selezionate, affiancarle con esperti del settore, favorire l’accesso a finanziamenti tramite la creazione di reti di investimenti, agevolare la loro entrata in altri mercati europei.
SpaceFounders è rivolto a startup che sviluppino tecnologia spaziale strategica e operino lungo l’intera catena del valore, dall’upstream al downstream.
Il Programma, come per i batch precedenti, sarà svolto in forma “blended”, sia in presenza che in remoto, all’interno dei Paesi promotori (Francia, Germania, Italia).
Per inviare la propria candidatura per la selezione del Batch#7 del Programma è necessario registrarsi a questo link.
La deadline per l’invio delle candidature è il 10 marzo 2026.