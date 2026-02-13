GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2026

LHS 1903: IL SISTEMA PLANETARIO “AL CONTRARIO” CHE RISCRIVE I MODELLI DI FORMAZIONE PLANETARIA ‣

Grazie ai dati del satellite Cheops dell’ESA, un team internazionale di cui fanno parte anche ricercatrici e ricercatori di INAF e ASI ha scoperto un’anomalia nel sistema di una stella nana rossa, che mette in discussione le attuali teorie sulla nascita dei pianeti. MORE...