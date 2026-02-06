Nell’ambito del progetto Space It Up! prende avvio la prima campagna nazionale di catalogazione del materiale extraterrestre, con un focus sulle meteoriti, presentata il 16 gennaio 2026.
L’iniziativa nasce nello Spoke 9, Habitat, Space and Science ed è sviluppata dal Work Package 9.3 “Planetary Resources”, coordinato dal professor Giovanni Pratesi Università di Firenze, in collaborazione con l’ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura.
La campagna mira a superare la frammentazione delle collezioni di meteoriti presenti in Italia, oggi distribuite tra musei, università e laboratori, creando per la prima volta una visione unitaria e condivisa di questo patrimonio scientifico.
Le meteoriti, testimoni della storia del Sistema Solare, vengono così riconosciute non solo come oggetti di ricerca, ma come beni di valore culturale, destinati a essere tutelati e resi accessibili.
L’iniziativa rappresenta un esempio concreto dell’approccio di Space It Up!, che integra ricerca e istituzioni per generare valore scientifico, culturale ed educativo.