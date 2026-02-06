Focus sulle meteoriti

06 Febbraio 2026

Nell’ambito del progetto Space It Up! prende avvio la prima campagna nazionale di catalogazione del materiale extraterrestre, con un focus sulle meteoriti, presentata il 16 gennaio 2026.

L’iniziativa nasce nello Spoke 9, Habitat, Space and Science ed è sviluppata dal Work Package 9.3 “Planetary Resources”, coordinato dal professor Giovanni Pratesi Università di Firenze, in collaborazione con l’ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura.

La campagna mira a superare la frammentazione delle collezioni di meteoriti presenti in Italia, oggi distribuite tra musei, università e laboratori, creando per la prima volta una visione unitaria e condivisa di questo patrimonio scientifico.

Le meteoriti, testimoni della storia del Sistema Solare, vengono così riconosciute non solo come oggetti di ricerca, ma come beni di valore culturale, destinati a essere tutelati e resi accessibili.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto dell’approccio di Space It Up!, che integra ricerca e istituzioni per generare valore scientifico, culturale ed educativo.

‣ Ultime Notizie

Leggi tutte le notizie...

MARTEDÌ 03 FEBBRAIO 2026

L’Italia con l’ASI al COPUOS di Vienna ‣

Valente illustra le linee guida della sua presidenza del Comitato delle Nazioni Unite MORE...

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2026

Frana di Niscemi: i satelliti di COSMO-SkyMed in aiuto della Protezione civile ‣
ASI - Agenzia Spaziale Italiana

L’Agenzia Spaziale Italiana supporta le attività di sorveglianza del movimento franoso MORE...

LUNEDÌ 19 GENNAIO 2026

IL PRIMO SGUARDO SULLA TERRA PER IL SATELLITE COSMO-SKYMED FM3 ‣

A pochi giorni dalla messa in orbita arrivano le prime immagini acquisite dal terzo satellite della seconda generazione del programma di Osservazione della Terra promosso da Agenzia Spaziale Italiana e Ministero della Difesa che vede coinvolta l’industria nazionale con Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio ed e-GEOS MORE...

MARTEDÌ 23 DICEMBRE 2025

Agenzia Spaziale Italiana, gli highlights 2025 ‣

Disponibile il video su AsiTV MORE...