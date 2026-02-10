Nella base di Malindi l’Agenzia Spaziale Italiana intensifica la cooperazione nel settore con i Paesi emergenti

10 Febbraio 2026

Il Terzo Incontro dei Leader Spaziali Italia–Africa, ospitato da ASI e dalla Kenya Space Agency al Centro Spaziale “Luigi Broglio” (BSC) di Malindi, ha confermato il ruolo centrale del BSC come simbolo della storica cooperazione tra Italia e Kenya e come hub di formazione, innovazione e sviluppo sostenibile per il continente africano.

Per due giorni, il 9 e il 10 febbraio, Malindi è stata al centro degli incontri di oltre 30 leader spaziali provenienti da 16 Paesi africani. Una partecipazione che evidenzia quanto lo spazio sia oggi considerato un settore strategico per l’innovazione, la resilienza climatica e la crescita socio economica dell’Africa. L’elemento emerso con forza è la necessità di lavorare insieme, condividere conoscenze e costruire soluzioni comuni alle sfide globali.

È un approccio pienamente in linea con gli obiettivi della Presidenza italiana del COPUOS 2026–2027, che pone al centro l’inclusione dei Paesi spaziali emergenti attraverso formazione, capacity building e una partecipazione consapevole ai tavoli decisionali internazionali.

Questi incontri si inseriscono, inoltre, nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, con cui l’Italia promuove un modello di partenariato basato su rispetto reciproco, responsabilità condivisa e impatto duraturo. L’Italia, attraverso l’ASI è impegnata a co-sviluppare con i partner africani una strategia spaziale comune, complementare alle iniziative della Commissione Europea e dell’Agenzia Spaziale Europea e in stretta collaborazione con l’Agenzia Spaziale Africana.

"La cooperazione spaziale è uno dei pochi campi in cui, più si condivide, più tutti crescono. Il vero progresso – ha ricordato il presidente dell’ASI, Teodoro Valente - deriva dalla collaborazione, dallo scambio di conoscenze e dal progredire insieme. Questo è esattamente ciò che vorremmo costruire con tutti i rappresentanti del continente: una solida partnership a lungo termine basata sulla fiducia, la cooperazione e la crescita condivisa. Confermiamo ancora una volta il nostro impegno a sviluppare e introdurre iniziative capaci di amplificare il valore delle attività spaziali presenti all'interno del Piano Mattei. In questo contesto, l'Agenzia Spaziale Italiana è sempre disponibile per discutere e valutare con tutti, su eventuali azioni o progetti che potrebbero emergere".

In alto: i partecipanti al meeting con il presidente dell'ASI Teodoro Valente

In basso: fotogallery del meeting. Nelle foto 1, 2, 3 e 6 il presidente Valente con i partecipanti - La fotogallery completa è disponibile a questo link.