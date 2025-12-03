La puntata numero ventuno della quarta stagione è dedicata alla figura del fisico e astronomo

03 Dicembre 2025

L’intuizione della “espansione dell’universo” e la formulazione della “Ipotesi dell’atomo primigenio” che il religioso pubblicò nel 1927, erano fondate su alcune indagini dello stesso Einstein. Ma la “Teoria del Big Bang” (secondo cui l’universo ha avuto inizio in un determinato istante), si devono a questo sacerdote cattolico belga, Georges Lemaître, fisico e astronomo. Il suo contributo alla scoperta, tra le più affascinanti del ‘900.

A Georges Lemaître è dedicata la ventunesima puntata della quarta stagione di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

Ascolta "Georges Lemaître, il sacerdote che scoprì il Big Bang" su Spreaker.