Disponibile online la prima puntata in italiano e in inglese

29 Marzo 2023

Su la testa è la prima serie di podcast dell’Agenzia spaziale italiana realizzata per raccontare i personaggi e le imprese della grande avventura umana alla conquista dello spazio.

La prima puntata è riservata a Neil Armstrong e al primo passo dell’umanità sulla Luna, un tributo allo storico evento di conquista del nostro satellite. Astronauti e non solo: tra i protagonisti della serie anche Amalia Ercoli Finzi, la ‘signora delle comete’, madre della missione Rosetta.

Con i testi e la voce di Daniela Amenta, giornalista, scrittrice, autrice per radio e tv e la post-produzione di Paola Pagone, regista teatrale e giornalista radiofonica, Su la testa è disponibile da oggi sul sito dell’Asi nella pagina dedicata ai prodotti di comunicazione e sulle principali piattaforme podcast.

Ascolta "Su la testa" su Spreaker.

Prodotta anche in inglese con il titolo Look up, la serie storico-biografica Su la testa sarà affiancata a breve da due ulteriori filoni: uno dedicato ai cambiamenti climatici e l’altro alle nuove tecnologie scaturite dalle attività spaziali e adottate anche in missioni di conquista della Luna e di Marte.

Ascolta "Neil Armstrong - That's one small step for man. One giant leap for mankind" su Spreaker.

Tra le novità online da oggi anche il ritorno del podcast di attualità quotidiana, ma in una nuova veste: Cronache da Tatooine, notizie dallo spazio profondo. Tutte le puntate, estratte dai ‘video del giorno’ di AsiTv, sono disponibili gratuitamente ogni giorno su Globalscience.it con aggiornamenti sui principali fatti di cronaca spaziale internazionale.

La prossima puntata di Su la testa e Look up sarà online mercoledì 12 aprile e sarà dedicata a Gagarin. La cadenza di uscita è bisettimanale.

Su la testa, Look up e Cronache di Tatooine e le altre serie di podcast in arrivo sono prodotti dell’Unità Multimedia dell'Asi.

Ascolta "Cronache da Tatooine" su Spreaker.