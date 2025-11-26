“Promuovere la sinergia regionale nello spazio per sfide condivise e sviluppo sostenibile”

26 Novembre 2025

Il 4 dicembre a Manila, nelle Filippine, Ministri, autorità, rappresentanti delle agenzie spaziali del Sud-Est asiatico ed esponenti del settore spaziale di tutto il mondo, si riuniscono a Manila (Filippine).

Dopo il primo Forum spaziale internazionale a Trento (Italia) e i successivi capitoli regionali incentrati sul Continente Africano (Nairobi, 2017), sull’America Latina (Buenos Aires, 2018), sul Mediterraneo (Reggio Calabria, 2019), sull’America Centrale e i Caraibi (Panama City, 2023) sulla Regione del Golfo (Manama, 2024), la settima edizione nel Sud-Est asiatico si pone l’obiettivo di promuovere discussioni aperte e produttive per coinvolgere i potenziali attori, compresi il mondo accademico e le università, al fine di discutere come rafforzare la cooperazione regionale nel settore spaziale, affrontando al contempo le sfide comuni e promuovendo lo sviluppo sostenibile in una delle regioni più dinamiche e in rapida evoluzione del mondo.

I Ministri, le autorità, i capi delle agenzie spaziali e tutti i delegati internazionali presenti a Manila prenderanno parte al 7° International Space Forum- Capitolo Sud-Est asiatico - ponendosi come obiettivi principali da perseguire nel medio-breve termine: