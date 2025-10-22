L'episodio numero diciotto della quarta stagione è dedicato alla figura del Premio Nobel per la fisica

22 Ottobre 2025

Il termine più usato nelle biografie che riguardano la breve vita di Enrico Fermi - una parabola durata solo 53 anni - è genio. E genio fu davvero, "il più grande scienziato italiano" dopo Galileo Galilei. Un uomo che ha cambiato per sempre la storia della fisica, bruciando ogni tappa - professore all'Università di Roma a soli 25 anni, Premio Nobel a 37 - come se sapesse che il tempo che gli restava era troppo poco per raggiungere i suoi obiettivi.

 

Enrico Fermi è il protagonista della puntata numero diciotto della quarta stagione di  Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

 

Ascolta "Fermi, the genius" su Spreaker.

