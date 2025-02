19 Febbraio 2025

La delegazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, guidata dal Direttore Generale Luca Vincenzo Maria Salamone e composta da Lorenzo Chessa e Roberto Formaro, rispettivamente direttori della III Direzione "Sicurezza e sistemi informativi" e della VII Direzione "Ingegneria e tecnologie", è stata ricevuta dal Rear Admiral Louis Tillier, Direttore del Centro satellitare europeo (SATCEN), situato a Torrejon (Spagna).

SATCEN sostiene il processo decisionale e le azioni dell'Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza e difesa comune, fornendo prodotti e servizi derivanti dall’utilizzo delle infrastrutture spaziali e dei relativi dati, comprese le immagini satellitari e i servizi connessi.

Al centro dell’incontro l’interesse a confrontarsi su tematiche comuni, al fine di condividere best practices e verificare possibili sinergie per iniziative di sviluppo e innovazione, legate in particolare al settore dell'Osservazione della Terra, dove l’Italia, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana, gioca un ruolo di primo piano anche in ambito internazionale.