L’edizione 2025 ha registrato numeri da record, sia in termini di partecipazione che di diversità geografica dei presenti, con delegati non solo dall’Asia, ma anche dall’Europa e dai paesi del Golfo. Questo successo rappresenta un importante traguardo per OSTIn (Office for Space Technology & Industry Singapore) e Singapore Space & Technology Ltd (SSTL), gli organizzatori dell’evento. Quest'anno ha segnato un'evoluzione significativa con il lancio dello Space Technology Development Programme (STDP), un'iniziativa annunciata dal Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio e dell'Industria di Singapore, Gan Kim Yong, e gestita da OSTIn.